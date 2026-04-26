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Sociedad

Los médicos inician este lunes la tercera semana de huelga del año

Exigen la dimisión de Mónica García tras no alcanzar un acuerdo

Europa Press
26/04/2026 16:38
Varios profesionales de la Medicina, durante una concentración en Zaragoza, el pasado 20 de marzo
Varios profesionales de la Medicina, durante una concentración en Zaragoza, el pasado 20 de marzo
Javier Cebollada (Efe)
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Los médicos y facultativos están convocados este lunes a una nueva semana de huelga nacional, la tercera en lo que va de año, para rechazar el Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos de la Mesa del Ámbito, y reclamar un texto propio.

De este modo, el 27 de abril comenzará una semana de huelga en todo el país que se prolongará hasta el próximo 30 de abril, según comunicó el Comité de Huelga, integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

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Desde la anterior convocatoria de huelga de marzo se celebraron cuatro reuniones entre el ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga sin que se haya alcanzado un acuerdo que evite las movilizaciones. En este contexto, ambas partes habían previsto un nuevo encuentro para abordar la creación de mesas de negociación propias para el colectivo médico y facultativo, con participación de las comunidades autónomas. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció la anulación de la reunión tras acusar a los sindicatos de incumplir lo acordado.

Por su parte, el Comité de Huelga acusó al Ministerio de "falta de propuestas reales" que respondan a sus principales reivindicaciones y  exigió la dimisión de la ministra, a la que atribuye una continua "manipulación del relato" y "falta de rigor" en las negociaciones.

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Fracaso con la figura del mediador

El pasado 27 de marzo, el ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas pactaron en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) actuara como mediadora independiente para intentar desbloquear la huelga médica.

Sin embargo, el Comité de Huelga pidió al Ministerio, a través de una carta, que se retirara esta figura al considerar que se trataba de una "decisión unilateral y no consensuada". Así, criticaron que la incorporación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) como mediadora era "improcedente", ya que, a su juicio, era parte afectada.

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"Cualquier atribución de funciones de mediación o interlocución debe ir acompañada de garantías como la neutralidad efectiva, el reconocimiento por ambas partes y la capacitación específica en resolución de conflictos exclusivamente laborales", señalan desde el Comité de Huelga.

Estatuto propio del médico y facultativo

El Comité de Huelga reclama la creación de un Estatuto Marco propio para médicos y facultativos, acorde a su formación y responsabilidad profesional. Asimismo, exige un ámbito de negociación específico, "con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas".

Entre sus reivindicaciones figuran también la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional "justa", acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica; y un modelo de jubilación "flexible y sin penalizaciones", que reconozca la penosidad del ejercicio médico.

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Por su parte, el Comité de Huelga advierte de que la propuesta del Ministerio no ofrece suficiente seguridad jurídica para una negociación propia ni compromisos efectivos en materias clave como jornada, clasificación profesional o jubilación.

Huelgas autonómicas coincidentes

Los distintos sindicatos autonómicos han convocado movilizaciones en sus territorios, con concentraciones a las puertas de los centros asistenciales, ante instituciones del Gobierno nacional o autonómico, así como manifestaciones. Asimismo, algunos sindicatos han convocado huelgas autonómicas coincidentes con la nacional, con el objetivo de reclamar competencias propias a sus respectivos gobiernos.

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Desde el Comité de Huelga esperan que, aunque la huelga se extienda del lunes al jueves, el miércoles sea el día con mayor concentración de movilizaciones. Ese día, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) se concentrará a las 18.30 horas frente al Ministerio de Sanidad.

La huelga médica de la próxima semana será la tercera de las cinco que el Comité tiene previstas hasta junio, en caso de que no se desbloquee la situación a través de una reunión bilateral con el Ministerio. Las siguientes están programadas para las semanas del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

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