Alianza por el Estado busca reforzar el papel del español en el mundo

Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español y coordinadora del proyecto Alianza por el Español El blog de Gloria Lago

Coincidiendo con la celebración del Día del Idioma Español, ha sido presentada públicamente la Alianza por el Español, una iniciativa impulsada desde la sociedad civil con el objetivo de defender y promover el español como lengua común de alcance global.

La plataforma reúne a especialistas en filología hispánica, divulgación cultural y geopolítica lingüística, creando un espacio de reflexión y acción sobre el papel del idioma en el contexto internacional actual. La iniciativa está coordinada por la filóloga Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, y cuenta con la participación de la Cátedra FUNIBER de Estudios Iberoamericanos y de la Iberofonía, representada por su director, F. Álvaro Durántez Prados.

La presentación de esta alianza se produce en un momento de creciente atención al papel de las lenguas como herramientas clave en la articulación de espacios multinacionales de comunicación, conocimiento e influencia cultural. En este contexto, la iniciativa busca reforzar la posición del español como patrimonio compartido por una extensa comunidad repartida en distintos continentes.

A diferencia de otras instituciones centradas en la enseñanza, la normativa o el estudio histórico del idioma, Alianza por el Español se define como un movimiento cívico con vocación práctica. Su objetivo es impulsar acciones concretas que fortalezcan el uso y la presencia del español en diversos ámbitos.

Promovida por Hablamos Español, la iniciativa actúa bajo su marco jurídico, manteniendo como referente institucional a la Asociación de Academias de la Lengua Española en lo relativo al corpus lingüístico. De este modo, combina el respaldo de la tradición académica hispánica con una estrategia de movilización social.

La Alianza pone de relieve el papel del español no solo como herramienta de comunicación, sino también como factor de cohesión, continuidad histórica y cooperación internacional. En este sentido, se subraya la necesidad de consolidar el idioma como lengua de presente y de futuro, tanto en el ámbito iberoamericano como en el resto del mundo.

La iniciativa también recoge planteamientos como los expuestos por F. Álvaro Durántez Prados en su análisis sobre el español como “esperanto natural”, destacando su potencial como lengua de comunicación universal capaz de equilibrar la actual hegemonía del inglés en los procesos de globalización.