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Sociedad

Hallan muerto a un hombre y a su mujer herida por arma de fuego en Asturias

Efe
25/04/2026 12:54
Una mujer y un hombre han sido localizados muertos este sábado con heridas de arma de fuego en su vivienda en la parroquia de Columbiello, en el municipio asturiano de Lena. EFE/ Eloy Alonso
Fotografía de la vivienda donde ocurrieron los hechos en Columbiello
EFE
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Un hombre ha sido hallado muerto y su mujer, que había sido dada por muerta inicialmente, se encuentra malherida por arma de fuego en su vivienda en la parroquia de Columbiello, en el municipio de Lena, ha informado la Guardia Civil.

A pesar de que en una primera inspección se determinó que ambos estaban muertos, la mujer presentaba signos de vida, por lo que está siendo asistida in situ por los equipos médicos.

La Guardia Civil descarta la participación de terceras personas y que se trate de un caso de violencia machista.

El Instituto Armado ha localizado a ambas personas, de 70 años, en su domicilio con signos de violencia por arma sobre las 10:00 horas.

Cuando procedieron a darles asistencia, los agentes constataron que el hombre había fallecido, si bien la mujer presentaba signos de vida, por lo que fue asistida por los servicios médicos.

Las dos personas fueron encontradas por un familiar tras recibir llamada telefónica de la mujer.

Aunque presentaban lesiones por arma de fuego, la Guardia Civil descarta la intervención de terceras personas y que se trate de un caso de violencia machista.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial del Instituto Armado se ha hecho cargo de la investigación para aclarar lo sucedido y ha activado el correspondiente protocolo judicial.

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