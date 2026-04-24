El proceso de regularización de migrantes supera las cien mil solicitudes en una semana

La ministra Portavoz, Elma Saiz, durante una rueda de prensa en Madrid EFE

Más de 130.000 personas han solicitado la regularización extraordinaria en la primera semana del plazo establecido por el Gobierno, según informó este viernes el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

A estas solicitudes, sumando la vía presencial y telemática, se añade que se han asignado ya 55.000 citas hasta el próximo 30 de abril, sin registrar incidentes.

El departamento que dirige Elma Saiz aseguró que el procedimiento se está desarrollando con normalidad y está cumpliendo todas las previsiones.

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Por su parte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reclamó este viernes al Gobierno una financiación extraordinaria para los ayuntamientos ante el impacto del proceso de regularización y lamentó que no se haya previsto un refuerzo para apoyar a las entidades locales en este momento.

El secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se reunieron este viernes para abordar cuestiones relativas al proceso de regularización puesto en marcha por el Ejecutivo, según informaron ambas entidades.

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El ministerio al respecto indicó que en el encuentro se requirió a la Federación la máxima colaboración y se trasladaron los ejemplos de buenas prácticas que se están desarrollando en ayuntamientos de distintas partes del territorio para que se puedan hacer extensibles a otros municipios.

Para reforzar la colaboración entre ambas administraciones, el ministerio y la FEMP se han emplazado a firmar un convenio que entre otras cosas facilitará la cooperación técnica y el flujo de información y servirá para resolver dudas, aclarar aspectos del trámite y poder agilizar todos los procedimientos.