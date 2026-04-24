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Sociedad

El proceso de regularización de migrantes supera las cien mil solicitudes en una semana

La Federación Española de Municipios y Provincias pide más financiación 

Efe
24/04/2026 19:34
La ministra Portavoz, Elma Saiz, comparece en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Madrid
La ministra Portavoz, Elma Saiz, durante una rueda de prensa en Madrid
EFE
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Más de 130.000 personas han solicitado la regularización extraordinaria en la primera semana del plazo establecido por el Gobierno, según informó este viernes el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

A estas solicitudes, sumando la vía presencial y telemática, se añade que se han asignado ya 55.000 citas hasta el próximo 30 de abril, sin registrar incidentes.

El departamento que dirige Elma Saiz aseguró que el procedimiento se está desarrollando con normalidad y está cumpliendo todas las previsiones.

Regularización de inmigrantes

Más de sesenta mil solicitudes de regularización se han presentado en los primeros días

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Por su parte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reclamó este viernes al Gobierno una financiación extraordinaria para los ayuntamientos ante el impacto del proceso de regularización y lamentó que no se haya previsto un refuerzo para apoyar a las entidades locales en este momento.

El secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se reunieron este viernes para abordar cuestiones relativas al proceso de regularización puesto en marcha por el Ejecutivo, según informaron ambas entidades.

Regularización de inmigrantes

El Gobierno recibe 13.500 solicitudes para la regularización de migrantes en 24 horas

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El ministerio al respecto indicó que en el encuentro se requirió a la Federación la máxima colaboración y se trasladaron los ejemplos de buenas prácticas que se están desarrollando en ayuntamientos de distintas partes del territorio para que se puedan hacer extensibles a otros municipios.

Para reforzar la colaboración entre ambas administraciones, el ministerio y la FEMP se han emplazado a firmar un convenio que entre otras cosas facilitará la cooperación técnica y el flujo de información y servirá para resolver dudas, aclarar aspectos del trámite y poder agilizar todos los procedimientos.

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