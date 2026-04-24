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Sociedad

Crece a 178 las reclamaciones patrimoniales presentadas por la crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía

Según la presidenta de Amama aparecen "dos o tres casos por semana" 

Efe
24/04/2026 18:54
Una paciente durante la realización de la mamografía
Archivo El Ideal Gallego 
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La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, informó de que ya se han presentado 178 reclamaciones patrimoniales por la crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía, una cifra que sigue creciendo conforme se detectan nuevos casos.

Claverol, que compareció en Cádiz junto al candidato de Adelante Andalucía José Ignacio García para presentar una nueva ley contra el cáncer, detalló que estas reclamaciones corresponden a mujeres afectadas por fallos en el programa de detección precoz y que el proceso continúa abierto, ya que "se están presentando todos los días".

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La presidenta de Amama precisó que el número de mujeres que han desarrollado cáncer tras no ser detectado en los cribados pasó de 360 a 372, una cifra que sigue aumentando con la aparición de "dos o tres casos por semana".

"Cada vez que vamos a un pueblo o hacemos un taller siguen apareciendo mujeres", explicó Claverol, quien subrayó que, aunque el ritmo es menor que al inicio de la crisis, el problema "no termina".

La responsable de la asociación advirtió de que algunas de estas mujeres desarrollaron la enfermedad mientras que otras presentan irregularidades en sus pruebas, lo que, a su juicio, evidencia la gravedad de la situación.

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"Esto sigue siendo una catástrofe", afirmó, tras lamentar que aún haya mujeres que desconocen su diagnóstico y que podrían estar conviviendo con la enfermedad sin saberlo.

Claverol hizo un llamamiento a todas las mujeres andaluzas que se hayan sometido a un cribado para que revisen sus mamografías y soliciten los informes correspondientes, ya que "a día de hoy desgraciadamente hay mujeres andando con cáncer de mama que no lo saben".

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