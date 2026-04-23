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Sociedad

Muere un tercer paciente oncológico en Burgos por sobredosis de quimio

El abogado de la asociación ha programado una autopsia para este jueves con el objetivo de que el suceso sea catalogado como un presunto homicidio imprudente

Efe
23/04/2026 14:49
Una persona realizándose una mamografía
EC
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La presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha denunciado el fallecimiento de un tercer paciente oncológico en Burgos a causa de una incorrecta administración de quimioterapia.

La representante de la organización ha calificado este hecho como una "equivocación irresponsable" y ha solicitado que se depuren las responsabilidades pertinentes ante la gravedad de lo sucedido en el ámbito sanitario.

Según ha precisado la asociación, a través de un comunicado recogido por Europa Press, el último paciente fallecido ha permanecido durante cinco meses en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) sin recibir el tratamiento adecuado para su patología oncológica tras el error en la medicación.

El abogado Santiago Diez, encargado de la defensa de la familia, ha programado una autopsia para este jueves con el objetivo de que el suceso sea catalogado judicialmente como un presunto homicidio imprudente.

Flores ha criticado duramente la ausencia de responsabilidades políticas y sanitarias tras estos incidentes. La presidenta ha lamentado que las autoridades no hayan ofrecido disculpas ni hayan mostrado apoyo a las familias de los fallecidos, cuestionando asimismo que no se haya producido ninguna dimisión en los cargos públicos implicados por la gestión de estos casos.

Desde la organización se ha insistido en la necesidad de que la justicia actúe con celeridad ante lo que consideran un "monumental daño" causado a los pacientes. La presidenta ha subrayado la desprotección que sienten los afectados, señalando que las instituciones han optado por evitar el reconocimiento de los hechos en lugar de proteger a los ciudadanos ante la gravedad de estas irregularidades.

Finalmente, la presidenta de El Defensor del Paciente ha cuestionado si estos fallecimientos suponen una prioridad nacional, tras lamentar la gestión institucional de esta crisis.

La asociación mantiene su firme postura de reclamar una investigación exhaustiva y rotunda para esclarecer las causas y las responsabilidades derivadas de las sobredosis suministradas en el hospital burgalés.

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