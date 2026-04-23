DGT activa el teléfono 018 de atención a víctimas de tráfico, disponible 365 días al año

Marlaska presenta el teléfono de atención a las víctimas de siniestros de tráfico EFE

A partir de este jueves todas las personas que sufran un siniestro de tráfico en cualquier lugar de España podrán marcar el teléfono gratuito 018, un servicio pionero, confidencial y con cobertura nacional, que atiende en 50 idiomas los 365 días del año para ofrecer apoyo psicológico, orientación legal y acompañamiento.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado del director general de Tráfico, Pere Navarro, ha presentado este jueves este servicio, una reivindicación histórica de las asociaciones de víctimas, también presentes en el acto.

Accesible a personas con discapacidad

El 018 es accesible a personas con discapacidad y está disponible los 365 días del año entre las 8:00 y las 21:00 horas para ofrecer información, orientación y acompañamiento a víctimas, familiares y personas allegadas ante las dudas o las dificultades que puedan surgir después del siniestro.

Se trata de un servicio pionero que se suma a los servicios específicos de atención a víctimas de tráfico que ya funcionan en otros países como Argentina y Colombia.

El ministro ha destacado que es "un servicio clave como primer punto de contacto a través del cual las víctimas reciben información, orientación psicológica, asesoramiento jurídico básico y acompañamiento emocional".

En "momentos dramáticos" -ha dicho- la atención telefónica reduce barreras como el miedo, la distancia geográfica, la falta de recursos económicos o el desconocimiento de los procedimientos disponibles, y, además, su carácter confidencial genera un entorno de mayor confianza para la víctima.

La puesta en marcha de este nuevo servicio público de la DGT nace con el objetivo de prestar ayuda a todo aquel que sufra, directa o indirectamente, un siniestro de tráfico, que tendrá a su disposición un equipo de profesionales del trabajo social, de la psicología y de la abogacía especializados en siniestralidad vial que podrán ofrecer orientación y asesoramiento personalizado.

También por WhatsApp

Pere Navarro ha reconocido que la puesta en marcha de este teléfono ha sido un proceso "largo y farragoso", pero ha valorado que "bien está, lo que bien acaba".

Para acceder se debe marcar el 018 o también se puede hacer a través de WhatsApp en el 645 713 823, del correo electrónico victimastrafico@dgt.es o del formulario disponible en la página web de la DGT.

Este nuevo servicio telefónico, y también telemático, facilitará a los ciudadanos una inicial orientación y, si lo desean, información de las asociaciones de víctimas más adecuadas y cercanas para atenderlas en función de su situación y de su ámbito territorial.

“Por tanto, el 018 no solo ofrece atención directa, sino que facilita el acceso a una red de apoyo ya existente, lo que fortalecerá el trabajo de las asociaciones y garantizará que ninguna víctima se quede sin información, sin acompañamiento y sin la posibilidad de recibir una atención especializada y continuada”, ha señalado Grande-Marlaska.

Las víctimas, tanto directas como indirectas, no sólo padecen lesiones físicas sino, en muchos casos, también graves consecuencias psicológicas y sociales (superación del trauma, duelo o discapacidad, entre otras) a las que se suman los trámites administrativos y legales a los que tienen que hacer frente tras el siniestro (atestado, denuncia, indemnizaciones, dependencia, juicios, etc.).

Además, el desconocimiento de sus derechos y de los recursos para su atención es un "grave hándicap" en un momento de especial vulnerabilidad, en el que muchas personas se sienten desorientadas y sin saber dónde acudir.

"Es la puerta de entrada a los recursos disponibles en España, que son gratuitos. A veces las víctimas no saben cuáles son sus derechos ni como acceder a ellos", ha precisado el director del Observatorio de Seguridad Vial, Álvaro Gómez.

Atención integral y seguimiento un año después

No es un teléfono de emergencias para usar en el momento del siniestro ni sustituye al 112, sino que sirve para recabar orientación psicológica, social, legal o médica en la fase posterior al mismo.

Además, en casos de siniestros graves el equipo podrá realizar un seguimiento periódico hasta un año después, si así lo autoriza el interesado, con el objetivo de comprobar si los recursos ofrecidos han sido de utilidad y de actualizarlos en base a la evolución de las necesidades del interesado.

De esta manera, el servicio ofrece atención integral en un solo canal al combinar apoyo social, psicológico y legal a través de un mismo teléfono que está atendido por un equipo interdisciplinar con más de cinco años de experiencia en atención telefónica a víctimas, preparado para escuchar, orientar y guiar a quienes sufren un siniestro de tráfico.

El servicio se complementará con un grupo de trabajo de seguimiento en el marco del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial en el que participarán también las asociaciones de víctimas, entre otros actores, con el objetivo de realizar un seguimiento periódico e introducir las mejoras que sean necesarias.