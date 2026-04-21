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Sociedad

Más de sesenta mil solicitudes de regularización se han presentado en los primeros días

Europa Press
21/04/2026 16:49
Regularización de inmigrantes
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EFE
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Los migrantes han presentado 60.656 solicitudes de la regularización extraordinaria en los primeros días, 5.454 de ellas este lunes de forma presencial, lo que supone menos del 10% del total.

"Hablamos de 5.454 solicitudes presentadas de manera presencial, 68% de ellas en Correos, 13.008 telemáticas, desde el inicio del procedimiento 60.656 solicitudes, citas asignadas hasta el 30 de abril 35.966", ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en rueda de prensa en el Consejo de Ministros.

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Oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería comenzaron este lunes 20 de abril a atender a migrantes sobre la regularización extraordinaria.

El proceso se desarrolla en más de 370 oficinas de Correos, más de 60 de la Seguridad Social y cinco oficinas de Extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia. Desde el Ministerio que dirige Saiz han insistido en que la atención es exclusivamente con cita previa y en horarios específicos: de 8.30 a 17.30 en Correos y de 16.00 a 19.00 en Seguridad Social y Extranjería.

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En cualquier caso, las personas extranjeras pudieron comenzar el 16 de abril a presentar sus solicitudes para acceder a la regularización por la vía telemática, que está disponible de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los siete días de la semana durante todo el plazo de solicitud, que acaba el 30 de junio.

Esta vía permite realizar solicitudes de forma individual con certificado electrónico; a través de personas apoderadas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos; a través de profesionales habilitados como abogados, graduados sociales o gestores administrativos y a través de las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.

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