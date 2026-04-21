Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Fallece Patrick Muldoon, conocido actor de "Starships Troopers" o "Melrose Place"

Efe
21/04/2026 10:33
Patrick Muldoon
Patrick Muldoon
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El actor Patrick Muldoon, conocido por sus papeles en "Days of Our Lives", "Melrose Place" o "Starship Troopers", ha fallecido a los 57 años tras sufrir un infarto, según confirmó el portal TMZ.

La hermana de Muldoon, Shana Muldoon-Zappa, declaró a TMZ que Patrick fue a ducharse el domingo por la mañana después de tomar café con su novia en su casa de Beverly Hills.

Su novia decidió ir a ver cómo estaba porque tardaba demasiado y lo encontró inconsciente en el suelo del baño, según explicó Shanna.

Los médicos del servicio de urgencias acudieron al domicilio del actor e intentaron reanimarlo, pero no se pudo hacer nada por salvar su vida, según TMZ.

Muldoon comenzó su carrera como actor mientras aún estaba en la universidad, consiguiendo el papel de Matt en la comedia de situación "Quién es el jefe?" ("Who's the Boss?"). Tras graduarse, asumió el papel de Jeffrey Hunter en "Salvados por la campana" ("Saved By The Bell").

El actor, originario de Los Ángeles, interpretó a Austin Reed en la telenovela "Days of Our Lives" de 1992 a 1995, y nuevamente de 2011 a 2012. También dio vida a Richard Hart en la popular "Melrose Place" durante varias temporadas.

Además de su éxito televisivo, Patrick fue reconocido por sus papeles cinematográficos protagonizando "Starship Troopers" (1997) como Zander Barcalow, recuerda TMZ.

También participó en "Deadlock" (2021), "Vanquish" (2021), "Dakota" (2022), "Marlowe" (2022) y "Murder at Hollow Creek" (2023).

Su última película, "Dirty Hands", se estrenará de forma póstuma a finales de este año.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

María M. Allegue, en el centro, visitó la Costa da Tapia, en O Temple

La Xunta licita obras de calmado del tráfico en la Costa da Tapia, en O Temple
Noelia Díaz
Presentación de carrera Enki en el Parrote. FOTOS Quintana (14)

La Fundación ENKI impulsa la iniciación al deporte adaptado con más de 150 préstamos de material en 2025
Redacción
El ideal gallego

Amancio Ortega y Navantia venden sus participaciones en Enagás Renovables
Redacción
Ángel Pidal (Nortempo) y Xurxo Arias (AEDIPE)

Nortempo y AEDIPE Galicia lanzan la convocatoria de los premios para reconocer la innovación y el impacto en la gestión de personas
Iván Aguiar