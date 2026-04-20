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Sociedad

Morante de la Puebla, herido por el cuarto toro de la corrida de este lunes en Sevilla

El parte médico califica de "muy grave" la cornada sufrida por el diestro sevillano

Efe
20/04/2026 21:59
José Antonio Morante, durante una corrida
Archivo El Ideal Gallego 
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El diestro José Antonio Morante de la Puebla resultó herido por el cuarto toro de la corrida que se celebra este lunes en la plaza de La Maestranza de Sevilla, décimo festejo de la Feria de Abril.

El diestro sevillano ha sido cogido cuando trataba de fijar con el capote al de Hermanos García Jiménez, que se le ha venido al pecho, arrollándole y, en el intento de huida, hiriéndole aparentemente en el glúteo izquierdo.

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El torero ha quedado bocabajo sobre el albero, echándose mano al glúteo izquierdo donde ha recibido la cornada, con claros gestos de dolor, hasta que las cuadrillas han acudido a su auxilio para llevarlo rápidamente a la enfermería de la plaza, donde fue intervenido durante más de dos horas.

Debido a este percance de Morante, que había cortado una oreja del toro de abrió la corrida, el festejo ha quedado en un mano a mano entre Borja Jiménez, que paseó también un trofeo del segundo, y Tomás Rufo, que fue silenciado, en una tarde en la que el coso sevillano volvió a colgar el lleno de "no hay billetes".

La cornada fue "muy grave" según los médicos 

El parte médico firmado por el doctor Octavio Mulet, cirujano jefe de la enfermería de la plaza de la Maestranza de Sevilla, califica de "muy grave" la cornada sufrida este lunes .

En concreto, según los médicos, se trata de una "herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal con perforación de la cara posterior del recto de 1'5 centímetros".

La intervención, continúa el parte, ha consistido en un lavado de la herida, la reparación de la pared rectal y del aparato esfinteriano, dejando un drenaje aspirativo en el espacio postanal y retro rectal".

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