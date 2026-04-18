A pesar de que la misión espacial Artemis II concluyó con éxito la madrugada del sábado 11 de abril, siguen circulado en redes sociales como X muchas teorías que aseguran que, en realidad, todo es un montaje y que los astronautas nunca orbitaron alrededor de la Luna.

Entre los mensajes que refuerzan esta teoría conspirativa que cuestiona este hito se encuentra este que insinúa que la astronauta Christina Koch es en realidad la actriz de Mad Max, Fury Road. “Christina Koch, una de las astronautas de Artemis, también es actriz en Mad Max: Fury Road. Estás viendo una película”, se puede leer en un mensaje viral.

No obstante, esto es falso. La astronauta Christina Koch y la actriz de Mad Max Fury Road no son la misma persona. Se trata de dos personas distintas.

La astronauta Christina Koch y la actriz de Mad Max Fury Road no son la misma persona

Para desmentir esta desinformación, desde INFOVERITAS, en primer lugar, se ha analizado el CV de la astronauta Christina Koch publicado en la página web de la NASA. Este documento fue actualizado por última vez en abril de este mismo año. Sin embargo, en ningún momento se menciona que haya trabajado como actriz.

En el texto se detalla que Koch fue elegida astronauta de la NASA en 2013.Previamente a esta misión, participó en dos misiones entre 2019 y 2020 con la Estación Espacial Internacional. Además, Koch participó en el programa de la Academia de la NASA en 2001 y trabajó como ingeniera eléctrica en el GSFC al principio de su carrera.

En este otro reportaje dedicado a la astronauta publicado en ABC se señala que la experta nació en 1979, por lo que ahora tiene 47 años.

¿Qué sabemos sobre la actriz de la película?

Por otro lado,sí existe una actriz llamada Christina Koch. Aparece en los créditos de Mad Max: Fury Road (2015). Ella interpreta a una de las Vuvalini (las «Muchas Madres» o las ancianas de la tribu que Furiosa intenta encontrar). Es una actriz secundaria/extra con una carrera breve en el cine.

En bases de datos especializadas como IMDb, su perfil es distinto al de la figura pública de la NASA, aunque la falta de una fotografía en algunos registros facilita que los desinformadores generen confusión.

Además, tras realizar una búsqueda avanzada en las principales agencias de noticias y medios de comunicación internacionales, se ha confirmado que ningún medio de comunicación de referencia ha informado sobre este supuesto vínculo. Si una astronauta de la relevancia de Christina Koch tuviera una carrera paralela en el cine de Hollywood, sería un dato biográfico de conocimiento público.

Finalmente, los desinformadores suelen atribuir a la astronauta en la película corresponde en realidad a otra actriz, Gillian Jones, mientras que la verdadera Christina Koch cinematográfica aparece en un segundo plano con capucha y gafas de protección, según señala esta página de fans. Además, el rodaje de estas escenas coincidió con su servicio activo en la NASA.

INFOVERITAS se ha puesto en contacto tanto con el departamento de comunicación de la NASA como con Warner Bros (productora del filme) para obtener una declaración oficial. Hasta la fecha de publicación de este artículo, no se ha recibido respuesta por parte de ninguna de las entidades.

INFOVERITAS verifica que…

Es falso que la astronauta Christina Koch sea la actriz que aparece en Mad Max. La coincidencia de nombres es utilizada por teorías de la conspiración para cuestionar el éxito de la misión Artemis II, pero las trayectorias profesionales y registros oficiales confirman que se trata de dos mujeres diferentes.

Fuentes

CV de la astronauta Christina Koch publicado en la página web de la NASA

Página de fans de la película Mad Max

Ficha de IMDb de Christina Koch

Reportaje dedicado a la astronauta publicado en ABC