Una menor resulta herida de bala cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz

Coche de la Policía Nacional EC

Una menor resultó herida de bala este miércoles en una pierna cuando se encontraba en el patio del colegio San José de Calasanz de Badajoz y está previsto que hoy reciba el alta hospitalaria.

La investigación policial y el informe médico determinarán si se trata de un hecho accidental, la naturaleza de la bala, cómo se llegó al colegio y el arma utilizada, según ha informado este jueves el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Antes de asistir a un minuto de silencio por las últimas mujeres fallecidas por violencia de género en España, también ha manifestado que la investigación permitirán aclarar si el suceso está relacionado con anteriores tiroteos ocurridos en la ciudad.

No ha descartado que el incidente se produjese como consecuencia de “una bala perdida”.

El delegado del Gobierno ha desvelado que “quien llamó alertando del incidente solo indicó que había una niña herida” y que “había sido trasladada al hospital”, y ha señalado que este miércoles no se recibió ninguna llamada en la ciudad que avisara de un suceso con armas.

Las instalaciones educativas cuentan este jueves con vigilancia policial pues “hay que tranquilizar” a la ciudadanía, ha señalado.

En otro acto anterior en Badajoz, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha señalado que la menor evoluciona favorablemente, sin detallar el alcance de las heridas.

Posteriormente, Quintana ha informado de que la menor recibirá este jueves el alta médica.