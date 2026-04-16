Policías y guardias civiles convocan una gran protesta en Madrid con autobuses desde toda España

Fotografía de una protesta de polícias y guardias civiles en A Coruña El Ideal Gallego

Las organizaciones JUSAPOL, JUPOL y JUCIL han intensificado en los últimos días la movilización de policías nacionales y guardias civiles en todo el país de cara a la manifestación convocada este 18 de abril en Madrid.

Las tres entidades han coordinado un despliegue sin precedentes, con salidas organizadas desde todas las provincias y decenas de autobuses fletados para trasladar a miles de agentes hasta la capital. Desde Galicia, se prevé una amplia participación, con numerosos desplazamientos ya organizados para acudir a la protesta.

Según destacan los convocantes, esta movilización responde al creciente malestar dentro del colectivo policial por los reiterados incumplimientos del Gobierno y busca visibilizar la unidad de policías nacionales y guardias civiles. Desde primera hora del sábado, columnas de agentes procedentes de distintos puntos del país confluirán en Madrid en una demostración de fuerza y cohesión.

Las organizaciones subrayan que no se trata de una protesta aislada, sino de un movimiento con implantación en todo el territorio. “Nace en cada comisaría, en cada cuartel y en cada provincia”, señalan, al tiempo que hacen un llamamiento a sindicatos policiales, asociaciones profesionales y a la sociedad civil para sumarse a la movilización.

La convocatoria cuenta además con el respaldo de entidades como CSIF, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) y otros colectivos, lo que refuerza el carácter transversal de la protesta.

Una cita marcada por el mandato judicial

La manifestación llega tras la actuación del Tribunal Supremo, que ha activado el procedimiento para obligar al Gobierno a regular la jubilación anticipada de los policías nacionales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

JUSAPOL, JUPOL y JUCIL insisten en que la sentencia es clara y obliga al Ejecutivo a aprobar una norma que permita aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación, equiparando a estos agentes con otros cuerpos policiales. Sin embargo, denuncian que el Gobierno sigue retrasando la aprobación del Real Decreto necesario.

“Cada día de demora supone una vulneración del principio de igualdad”, aseguran, insistiendo en que no se trata de una nueva reivindicación, sino del cumplimiento de un mandato judicial firme.

Despliegue logístico sin precedentes

Uno de los elementos más destacados de la convocatoria es la magnitud del dispositivo de transporte. Las organizaciones han coordinado rutas de autobuses desde todas las provincias para facilitar la asistencia, a las que se sumarán cientos de agentes que viajarán por sus propios medios.

Según explican, en algunos territorios ya existen listas de espera, lo que anticipa una de las mayores movilizaciones del colectivo en los últimos años. El objetivo, subrayan, es garantizar que ningún agente se quede sin acudir por motivos económicos o de distancia.

Críticas al trato desigual

El malestar se ha intensificado tras conocerse que el Gobierno ha destinado cerca de 90 millones de euros para financiar la jubilación anticipada de cuerpos autonómicos como los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra.

A juicio de las organizaciones convocantes, esta situación evidencia una “doble vara de medir”, especialmente al recordar que Cataluña recibió más de 60 millones de euros en 2025 para este fin, mientras que las reivindicaciones de policías nacionales y guardias civiles siguen sin resolverse.

“Es incomprensible que se garantice este derecho a unos cuerpos y se bloquee para otros”, denuncian, alertando de la creciente frustración dentro del colectivo.

Reivindicaciones clave: jubilación y salario

La movilización del 18 de abril se centra en dos demandas principales: la equiparación salarial real con las policías autonómicas y una jubilación digna para todos los agentes.

Las organizaciones aseguran que las diferencias actuales en condiciones laborales y retributivas son “inaceptables” y pueden suponer pérdidas económicas muy significativas a lo largo de la carrera profesional. Además, recuerdan que policías nacionales y guardias civiles trabajan en contextos de elevada exigencia, riesgo y desgaste físico y psicológico.

Una movilización que no será la última

JUSAPOL, JUPOL y JUCIL advierten de que la protesta de Madrid forma parte de una estrategia sostenida de presión hasta lograr cambios efectivos. Critican, además, la falta de diálogo con el Ministerio del Interior, tras la cancelación reciente de reuniones clave.

“El Gobierno no puede seguir mirando hacia otro lado. La Justicia ya ha hablado y ahora lo hará la calle”, concluyen las organizaciones, que reafirman su compromiso de continuar la movilización hasta lograr la aprobación del Real Decreto y el reconocimiento de sus derechos