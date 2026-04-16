Los operadores bloquearán desde octubre las llamadas comerciales que no comiencen por 400

Los usuarios no podrán devolver la llamada a este número 400. EC

Los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a partir de octubre a bloquear las llamadas comerciales que no empiecen con una numeración telefónica de 400, según ha anunciado este jueves el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López.

Además, a partir de junio, solamente podrán enviar mensajes masivos aquellas compañías y entidades que estén inscritas en el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

López, que ha participado en un encuentro organizado por la patronal de la industria digital Ametic sobre inteligencia artificial, se ha referido, en declaraciones a los periodistas, a un anuncio que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con una instrucción con la que se obliga a todas las operadoras telefónicas a que bloqueen las llamadas comerciales que no comiencen con un número 400.

A partir de octubre, cuando entra en vigor la medida, todos los ciudadanos solo podrán recibir llamadas comerciales que empiecen por un número 400 y el "resto serán bloqueadas".

Esta medida supone el desarrollo de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada de forma definitiva en diciembre de 2025, que, entre otras medidas, refuerza la prohibición de realizar llamadas comerciales no deseadas sin consentimiento previo.

Hasta ahora, con la nueva regulación, se han conseguido bloquear ya 192 millones de llamadas y 17 millones de SMS.

Los usuarios no podrán devolver la llamada a este número 400.

Ha explicado además que los números 800 y 900 seguirán vigentes para atención al usuario. Estos sí permitirán llamadas de vuelta, ha dicho.

Solo mensajes masivos de entidades registradas en la CNMC a partir de junio

Además, próximamente se completará la última medida del Plan antiestafas telefónicas y por SMS del Gobierno, que contempla una base de datos oficial con los códigos alfanuméricos que utilizan las empresas y las administraciones públicas como identificadores en los SMS y que gestionará la CNMC.

A partir del 7 de junio, los operadores de telefonía bloquearán los mensajes que provengan de alias no registrados.

El ministro ha agradecido la colaboración, el esfuerzo y trabajo de todas las operadoras telefónicas que están acompañando al Gobierno acompañado al Ministerio en la aplicación de esta medida.

El objetivo es que los ciudadanos tengan garantizado su derecho a identificar cuando la llamada que recibe es comercial y por lo tanto podrá coger el teléfono o no.