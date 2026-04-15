Víctimas de Adamuz homenajean a los fallecidos ante el Congreso para pedir "memoria, justicia y verdad"

La Asociación Víctimas se concentró este miércoles en el Congreso de los Diputados EFE

Un grupo de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz se concentró este miércoles ante el Congreso de los Diputados para exigir "justicia y verdad" y homenajearon a los fallecidos desplegando 47 sillas vacías -46 por el siniestro en la localidad cordobesa y uno por Gelida- con los nombres de cada una de las víctimas que se trasladaban en los trenes accidentados.

Coincidiendo con el inicio de la sesión plenaria, alrededor de un centenar de personas se desplazó hasta la Cámara Baja con carteles reivindicando la memoria de los fallecidos y denunciando también, con menciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o peticiones de dimisión del ministro de Transporte, Óscar Puente, la falta de mantenimiento en las vías ferroviarios. Además, entregaron una carta a la Mesa del Congreso para que se lea en sede parlamentaria.

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Se pronunciaron en la calle y también con un manifiesto en el que trasladan su "vergüenza dolorosa y corrosiva" hacia la clase política, denunciando que se les intenta silenciar y utilizar como "arma arrojadiza". A la protesta se unieron también víctimas de otros graves accidentes ferroviarios, como Angrois y Bejís.

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, reclamó a los partidos políticos que "trabajen para la ciudadanía" y "dejen de pelearse" para unirse e implantar medidas necesarios para que un accidente como el ocurrido en esta pueblo cordobés "no vuelva a ocurrir".

Samper reiteró su petición de responsabilidades al Gobierno después del informe de la Guardia Civil que apuntó que la vía se había roto 22 horas antes del siniestro por una caída de tensión. "Parece increíble que puedan pasar 25 trenes por una vía rota y no haya un sistema de detección de vías rota tan claro y que nadie revise los registros", dijo a los medios.

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También se pronunció sobre la gestión de la emergencia sanitaria por parte del 112 de la Junta de Andalucía, recordando que "tienen que asumir responsabilidades todos los que estén involucrados en la investigación" y, ante ello, ejercerán "toda la presión" que puedan, tanto en relación con el mantenimiento de la infraestructura como con las comunicaciones.

El manifiesto

Las víctimas leyeron un manifiesto en el que inciden en que la noche del accidente "hubo confusión y descoordinación" y posteriormente "altas precipitadas o esperas eternas en la identificación de los fallecidos y en la comunicación a sus familiares".

También denunciaron que se tardase "más de una hora en darse cuenta" de la presencia del Alvia o que el dinero europeo destinado a la renovación de la línea Madrid-Sevilla "no se utilizase debidamente", al entender que el aumento del 20% en las auscultaciones registrado desde 2020 no es suficiente para el crecimiento del tráfico de trenes experimentado en los últimos años.

Por todo ello, pidieron a los políticos que "dejen de presumir de la marca ferroviaria España", al asegurar que "son demasiados los hechos que demuestran que los políticos no manejan correctamente un sistema en el que cada día se transporta a miles de ciudadanos". "Debe pagar del primero al último responsable, han reclamado.