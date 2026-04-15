Un fármaco para el tratamiento del ictus, entre los premiados por la Real Academia Galega de Ciencias

Un científico muestra un medicamento Archivo El Ideal Gallego

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) celebró este miércoles en el Pazo de San Roque de Santiago el acto de entrega de los Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia, el Premio de Xornalismo Científico Celia Brañas y el Premio de Divulgación Científica.

El primero de los premios, que incluye dos categorías, premiadas con 5.000 euros cada una, recayó en el apartado 'Francisco Guitián Ojea' en un trabajo de investigación que busca mejorar el tratamiento del ictus isquémico, del Grupo Ictus Translacional del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), liderado por Francisco Campos.

En concreto, este grupo ha desarrollado un nuevo fármaco orientado a proteger el tejido cerebral dañado tras un ictus, con el objetivo de reducir la extensión de la lesión y mejorar la calidad de vida de los afectados.

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Por otra parte, el premio de Divulgación Científica ha sido para el neurocientífico Xurxo Mariño, investigador del grupo Neurocom de la Universidade da Coruña, dedicado desde hace más de tres décadas a la difusión del conocimiento científico en Galicia, en el resto de España y a nivel internacional.

Asimismo, el premio 'Fernando Calvet Prats' ha sido para el Grupo de Control non Liñal de la Escola de Enxeñaría Industrial de la Uvigo por una tecnología que permite la digitalización y control del proceso de sellado de las latas en la industria alimentaria, que hasta el momento era manual.

Esta tecnología, ha explicado la Academia, ya se ha transferido a la empresa Actega Artística, con sede en O Porriño, dedicada al diseño y fabricación de compuestos sellantes para envases metálicos, en especial para el sector conservero.

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Mientras, el premio de Periodismo Científico ha sido para el reportaje 'Os fármacos do centeo', de Teresa Rocamonde, emitida en la Televisión de Galicia.

Narra la historia de los primeros fármacos elaborados en Galicia con carcoma de centeno, para tratar afecciones como la migraña, el glaucoma o las hemorragias posparto. La periodista recibió una dotación de 3.500 euros.

En esta categoría también se ha otorgado un accésit de 1.500 euros al reportaje 'Así es el Google Maps de los cirujanos', de Cinthya Martínez y el cámara Alejandro López-Benito, publicada en La Voz de Galicia. Muestra como el equipo de impresión 3D del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC) diseña modelos tridimensionales para planificar y optimizar intervenciones quirúrgicas complejas.