Artemis II INFOVERITAS

El pasado 1 de abril, la Artemis II despegó con destino a la Luna desde el Centro Espacial Kennedy (Florida, Estados Unidos). Se trata de la primera misión, indicaban en este texto de El País, que vuelve al satélite después de 50 años. No obstante, en esta ocasión no van a alunizar. El viaje, que durará unos 10 días, tiene como objetivo rodear el satélite y tomar imágenes de la cara oculta de la Luna.

Esta misión, no obstante, ha alimentado las viejas teorías conspirativas que cuestionan las misiones espaciales y que aseguran que, en realidad, el hombre nunca llegó a la Luna. En este contexto, se está difundiendo una imagen de los tripulantes de esta misión delante de un croma verde para sugerir que todo es un fraude. La imagen circula acompañada por mensajes como este: “La última transmisión en directo con los astronautas de Artemis II muestra claramente que todo es un montaje con pantalla verde.”

No obstante, esto es falso. La imagen viralizada es un montaje generado a partir de una imagen real de los astronautas que participan en la misión.

Esta imagen de los tripulantes de la misión Artemis II delante de un croma verde es un montaje

En la imagen aparecen los cuatro astronautas de la misión delante de un croma verde con arneses simulando que están flotando en un set cinematográfico. Sin embargo, se trata de un montaje digital utilizado para difundir la falsa narrativa de que la misión nunca ha salido de la Tierra. En esta ocasión, para determinar el origen de la imagen, desde INFOVERITAS se ha realizado una búsqueda inversa de la imagen con la herramienta de Google Imágenes. La investigación solo conduce a cuentas anónimas en diferentes redes sociales.

La imagen es, en realidad, un fotograma de esta grabación de la NASA de su canal de YouTube. En el pie de foto se indica que son imágenes en directo desde la nave espacial Orión – Día 2/3 del vuelo – 3 de abril de 2026. A partir de esta foto, se ha realizado un montaje. Además, las imágenes de la NASA fueron difundidas por otros medios de comunicación, como La Sexta o la BBC. Las imágenes corresponde a una entrevista que ofrecieron en directo los cuatro tripulantes: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen sobre su viaje.

INFOVERITAS verifica que…

Esta imagen de los tripulantes de la misión Artemis II delante de un croma verde es un montaje. La imagen se utiliza para promover teorías conspirativas que cuestionan la veracidad de la última misión espacial, así como de la llegada del hombre a la Luna.

Fuentes

Búsqueda inversa de la imagen con la herramienta de Google Imágenes

Canal de YouTube de la NASA

Medios de comunicación que también difundieron las imágenes: La Sexta o la BBC