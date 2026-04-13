El papa señala que está “muy contento” con su visita a España

León XIV, en su encuentro de este lunes con la comunidad argelina Luca Zennaro (Efe)

El papa León XIV aseguró este lunes que está “muy contento” por su visita a España y que tiene “grandes recuerdos” del tiempo que pasó en el país, al ser preguntado por esta cuestión en el avión papal durante el vuelo a Argelia, primera etapa de su tercer viaje internacional que, en esta ocasión, recorrerá África con paradas en Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, tras la inicial en Argelia.

León XIV mandó un mensaje a los españoles y les pidió “que sean signos de esperanza”. “Yo estoy muy contento de mi visita, tengo grandes recuerdos del tiempo que he estado en España, la fe, la alegría y siempre muy contento por la hospitalidad de los españoles”, añadió.

El pontífice estadounidense también se declaró muy contento de participar en la celebración en la Sagrada Familia de Barcelona: “Es realmente una joya cultural y religiosa para todos”.

El papa viajará a España del 6 al 12 de junio, en la primera visita de un pontífice al país en 15 años, tras el último viaje de Benedicto XVI en 2011. El itinerario incluirá estancias en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

El papa llegará a Madrid el 6 de junio y permanecerá en la capital hasta el día 9. Posteriormente viajará a Barcelona, donde estará hasta el 11, y desde allí se desplazará a las islas Canarias, donde concluirá su visita el 12 de junio.

El lema oficial del viaje será “Alzad la mirada”, una expresión del evangelio de San Juan que, según el Vaticano, es una llamada a la esperanza y a la contemplación, una invitación a descubrir la presencia de Dios más allá de las preocupaciones cotidianas y a redescubrir la unidad y la caridad.

Durante su estancia están previstas al menos dos misas multitudinarias: una el 7 de junio con motivo del Corpus Christi y otra de despedida el 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife. En Madrid, mantendrá un encuentro con jóvenes.

Por lo pronto, León XIV contactó con España en Argelia pues este lunes realizó una visita privada al Centro de Acogida y Amistad de las Hermanas Misioneras Agustinas en Argel, “para rendir homenaje a la memoria” de las dos religiosas españolas asesinadas en 1994 por islamistas durante la llamada ‘década negra’.

“Tras un momento de oración con las hermanas y un saludo de la superiora, el papa se dirigió a ellas, recordando la historia de las dos mártires, y de las demás monjas, explicando que son como una presencia preciosa en esta tierra”, explicó el portavoz vaticano, Matteo Bruni.