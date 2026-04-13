Detenido un hombre por matar a su expareja con un machete en Córdoba

Agentes de la Policía Nacional y efectivos de emergencias, este lunes, a las puertas del edificio donde tuvo lugar el feminicidio Salas (Efe)

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este lunes a un hombre por matar a su expareja con un machete en Córdoba, dos días después de haber sido apresado por agredirla, según confirmaron fuentes policiales.

El asesinato tuvo lugar sobre las 09.00 horas en una vivienda ubicada en el pasaje Virgen de Luna del barrio de la Fuensanta de la capital cordobesa el mismo día en el que el agresor, un varón español de 65 años de edad, y la víctima, nacida en Bolivia y de la misma edad, estaban citados en el juzgado.

Una vecina fue quien dio el aviso de que había visto a un hombre apuñalar a una mujer en el pasillo del edificio.

Después de cometer el crimen, el hombre se atrincheró en la vivienda e inundó de gas pimenta el portal del edificio para evitar la entrada de los servicios de emergencia, lo que provocó una gran tensión en el barrio, aunque no existía riesgo real de explosión.

Finalmente, fueron los bomberos los que lograron entrar en la vivienda y, una vez dentro, encontraron el cadáver de la mujer con heridas de arma blanca, por lo que los agentes de la Policía Nacional detuvieron de manera inmediata al hombre como presunto autor del asesinato.

Orden de alejamiento

El hombre portaba un machete de grandes dimensiones, según las fuentes. Según las fuentes, el hombre detenido y la mujer, que era su expareja, convivían en el mismo bloque del edificio y en plantas consecutivas a pesar de que el presunto asesino ya contaba con una orden de alejamiento y ambos estaban citados este lunes en el juzgado por un episodio de violencia de género ocurrido durante este pasado fin de semana.

Concretamente, el hombre fue detenido el pasado sábado por agredir a la mujer, pero después pasar a disposición judicial quedó en libertad con medidas cautelares.

La mujer estaba incluida en el sistema VioGen –la herramienta del Ministerio del Interior para el seguimiento integral en los casos de violencia de género– en riesgo medio, de acuerdo con las fuentes consultadas.

"Darle un susto"

Por otra parte, un hombre fue condenado por la Audiencia de Alicante a tres años y diez meses de prisión por infringir una orden judicial de alejamiento superior a 300 metros respecto a la mujer con la que había tenido una relación sentimental y provocar un incendio en su vehículo con la intención de “darle un susto”, según declaró el acusado en el juicio el pasado 6 de marzo, donde reconoció los hechos aunque negó que tuviese la intención de causar daño a ninguna persona.

Además, debe indemnizarla con 6.404 euros, pese a que el fallo es recurrible.

El procesado incumplió esa prohibición el 2 de abril de 2025 cuando circuló con su vehículo en las inmediaciones de una gasolinera donde vio a su expareja con otro hombre.

Días después, el 9 de abril, contactó por vía telefónica con la pareja actual de la mujer, estando ella presente, con la intención de iniciar una discusión.

Así, la insultó y amenazó con frases como “puta, te voy a matar” y “te voy a destrozar el coche” y horas después, se desplazó hasta la dirección de ella y roció con gasolina la rueda delantera izquierda de su coche y le prendió fuego.