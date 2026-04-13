Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

ADIF cree que la Guardia Civil no interpretó bien el tecnicismo que apunta a que el carril de Adamuz ya estaba roto

Pedro Marco asegura que no existe ningún sistema para la detección en tiempo real de una rotura  

Europa Press
13/04/2026 21:23
El presidente de ADIF, durante una rueda de prensa este lunes en Madrid
El presidente de ADIF, durante una rueda de prensa este lunes en Madrid
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El presidente de ADIF, Pedro Marco, aseguró que la Guardia Civil no interpretó bien los tecnicismos en los que se basa para concluir que el carril de Adamuz sobre el que ocurrió el accidente del pasado 18 de enero ya estaba roto desde 22 horas antes.

"Hay un nivel de tecnicismo tal, que evidentemente yo creo que no está bien interpretado", señalaron este lunes en una rueda de prensa en alusión al informe de la Guardia Civil que apuntaba a que los sistemas de ADIF detectaron una caída de tensión 22 horas antes que explicarían la rotura de carril.

Sin embargo, el presidente de ADIF insistió una vez más en que esa caída de tensión proviene de un sistema que se usa exclusivamente para saber dónde se encuentra un tren en un determinado momento, pero no para identificar roturas.

Restos del tren Alvia siniestrado en el choque contra un Iryo en Adamuz el pasado enero

Da a luz la mujer que permanece hospitalizada por el accidente de Adamuz

Más información

En este sentido, esa caída de tensión podría ser compatible con una rotura, pero no es determinante para concluir que hubo, en efecto, una rotura.

"La Guardia Civil puede haber interpretado que puede existir esa posibilidad, pero es que realmente hoy por hoy no existe ningún sistema para la detección en tiempo real de una rotura de carril. Es un debate tecnológico todavía sin resolver en el sector ferroviario. Por eso, evidentemente, tengo que disculpar a la Guardia Civil porque no puede entrar a ese debate", añadió.

Marco también ha defendido la actuación de la empresa pública que gestiona la red ferroviaria española tras el accidente de Adamuz: "Hemos custodiado todos los materiales y admitimos que los hemos manipulado, pero con la pertinente autorización judicial y solo para comprobar las soldaduras".

Además, señaló que la Guardia Civil no se llevó unas chapas de aluminio que ADIF consideraba implicadas en el suceso, por lo que la empresa las recogió y las depositó con el resto del material. "Comunicamos a la autoridad judicial todo el proceso que se ha seguido, toda la documentación y dónde tiene a su disposición esos elementos", puntualizó.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La periodista Andrea Aguilar con Lionel Shriver en 'The MOP Talks'

Lionel Shriver, en la Fundación MOP: "Si mi familia hubiese venido a A Coruña, nunca habría ido a la playa"
Dani Sánchez
Vito Quiles

Una jueza procesa a Vito Quiles por calumnias contra el secretario general de Facua
EP
El presidente de ADIF, durante una rueda de prensa este lunes en Madrid

ADIF cree que la Guardia Civil no interpretó bien el tecnicismo que apunta a que el carril de Adamuz ya estaba roto
Europa Press
Artemis II

Esta imagen de los tripulantes de la misión Artemis II delante de un croma verde es un montaje
Info Veritas