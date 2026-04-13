ADIF cree que la Guardia Civil no interpretó bien el tecnicismo que apunta a que el carril de Adamuz ya estaba roto

El presidente de ADIF, durante una rueda de prensa este lunes en Madrid EFE

El presidente de ADIF, Pedro Marco, aseguró que la Guardia Civil no interpretó bien los tecnicismos en los que se basa para concluir que el carril de Adamuz sobre el que ocurrió el accidente del pasado 18 de enero ya estaba roto desde 22 horas antes.

"Hay un nivel de tecnicismo tal, que evidentemente yo creo que no está bien interpretado", señalaron este lunes en una rueda de prensa en alusión al informe de la Guardia Civil que apuntaba a que los sistemas de ADIF detectaron una caída de tensión 22 horas antes que explicarían la rotura de carril.

Sin embargo, el presidente de ADIF insistió una vez más en que esa caída de tensión proviene de un sistema que se usa exclusivamente para saber dónde se encuentra un tren en un determinado momento, pero no para identificar roturas.

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En este sentido, esa caída de tensión podría ser compatible con una rotura, pero no es determinante para concluir que hubo, en efecto, una rotura.

"La Guardia Civil puede haber interpretado que puede existir esa posibilidad, pero es que realmente hoy por hoy no existe ningún sistema para la detección en tiempo real de una rotura de carril. Es un debate tecnológico todavía sin resolver en el sector ferroviario. Por eso, evidentemente, tengo que disculpar a la Guardia Civil porque no puede entrar a ese debate", añadió.

Marco también ha defendido la actuación de la empresa pública que gestiona la red ferroviaria española tras el accidente de Adamuz: "Hemos custodiado todos los materiales y admitimos que los hemos manipulado, pero con la pertinente autorización judicial y solo para comprobar las soldaduras".

Además, señaló que la Guardia Civil no se llevó unas chapas de aluminio que ADIF consideraba implicadas en el suceso, por lo que la empresa las recogió y las depositó con el resto del material. "Comunicamos a la autoridad judicial todo el proceso que se ha seguido, toda la documentación y dónde tiene a su disposición esos elementos", puntualizó.