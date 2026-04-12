Fallece el padre de la reina Mary de Dinamarca

John Donaldson junto a su hija Mary el día de la boda de esta con el entonces príncipe Federico de Dinamarca Thomas Wilman (Efe)

La Casa Real de Dinamarca anunció este domingo el fallecimiento del padre de la reina consorte Mary, el profesor John Dalgleish Donaldson, a la edad de 84 años en la localidad de Hobart, en el estado australiano de Tasmania.

“Mi corazón se siente pesado y mis pensamientos son grises. Mi querido padre ha fallecido. Pero sé que cuando la pena se asiente, los recuerdos iluminarán mi presente y lo que se mantendrá más fuerte serán el amor y la gratitud por todo lo que me dio y me enseñó”, declaró la reina Mary a través de un comunicado.

La Casa Real de Dinamarca explicó, además, que la salud del padre de la reina Mary, originario de Escocia –hecho que quiso dejar patente al asistir a la boda de su hija vestido con el kilt tradicional –, pero afincado en la isla oceánica de Tasmania, había sufrido un deterioro en los últimos años.

Mary le pudo visitar por última vez a finales de marzo, cuando compartieron un “tiempo muy valioso” juntos.

Donaldson era profesor de matemáticas aplicadas en Tasmania, donde nació la reina consorte danesa, a la que el rey Federico conoció en 2000 durante los Juegos Olímpicos de Sidney.