El PP pide parar el proceso para regularizar a migrantes tras el informe del Consejo de Estado

Un menor migrante, a su llegada a El Hierro el pasado enero Gelmert Finol (Efe)

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, se preguntó este domingo “qué más tiene que ocurrir” para que el Gobierno dé marcha atrás en la regularización “masiva” de migrantes y pidió “parar este despropósito” tras el dictamen del Consejo de Estado.

Gamarra indicó que su partido solo conoce por los medios lo relacionado con el dictamen del Consejo de Estado sobre el proceso de regularización extraordinaria medio millón de migrantes que viven en España.

La dirigente del PP señaló que esta regularización pone en cuestión la seguridad en España y cuenta con el rechazo no solo de la mayoría del Congreso, sino de Europa y con “graves observaciones” del Consejo de Estado.

Por ello, “ante tal despropósito, que pone en cuestión la seguridad en nuestro país, que conduce a que el camino de la ilegalidad sea el camino para venir a nuestro país, solo queda parar este despropósito”, subrayó.

Máxima prioridad

El dictamen del Consejo de Estado pide que se considere como máxima prioridad una “rigurosa” acreditación de la carencia de antecedentes penales como requisito fundamental.

Para el Consejo de Estado resulta “inadecuada” la mera declaración responsable que prevé el texto del Ministerio de Inclusión porque “permite relajar injustificadamente” la diligencia que se debe exigir a los beneficiarios y abre la puerta a prácticas “poco rigurosas e incluso irregulares” en el cumplimiento de un requisito exigido por la Ley de Extranjería.

Por tanto, aconseja que mientras no se aporte el informe que acredite que se carece de antecedentes los procedimientos deben quedar en “suspenso” y así debería quedar reflejado en la reglamentación.

La acreditación sobre los antecedentes es la principal objeción que hace el informe al decreto y va en la misma línea de los reparos que ya hizo la secretaría general técnica del Ministerio de Interior.

El dictamen, que no es vinculante, establece este aspecto como observación de “carácter esencial” y pide que se suprima esta excepción que el proyecto del Gobierno prevé a la necesidad de acreditar que se carece de antecedentes en el país de origen o de previa residencia de los solicitantes.

En cuanto a otra de las objeciones que había hecho Interior, sobre el uso de documentos caducados, señala que es “claramente recomendable” que el proceso al que se aplicará la reglamentación se destine a personas con documentos identificadores en vigor.

Inclusión recuerda que en todo momento carecer de antecedentes ha sido uno de los requisitos ineludibles

Fuentes de Inclusión destacaron que el Consejo “avala” y “respalda” la aprobación con carácter urgente de los cambios del Reglamento de Extranjería para iniciar el procedimiento de regularización.

Además, afirman que el Gobierno trabaja para incorporar las recomendaciones y así aprobar el texto definitivo en el Consejo de Ministros lo antes posible.

Las mismas fuentes recordaron que en todo momento carecer de antecedentes ha sido uno de los requisitos ineludibles, así como tener un plazo para demostrarlo, y que se exige no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.