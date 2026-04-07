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Sociedad

Muere Christine Ruiz-Picasso, nuera del artista y artífice del Museo de Málaga

Efe
07/04/2026 14:06
Christine Ruiz-Picasso
Christine Ruiz-Picasso
Efe
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Christine Ruiz-Picasso, nuera del artista malagueño y gran artífice junto a su hijo Bernard de la creación del Museo de Málaga, ha fallecido a los 97 años en su casa de la Provenza, en Francia, han informado este martes a EFE fuentes de la pinacoteca. 

Era viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo de Pablo Picasso y de Olga Khokhlova, e impulsó el Museo Picasso de Málaga, que se abrió en octubre de 2003, y recibe ya 800.000 visitantes al año. Christine Ruiz-Picasso era presidenta de honor del Museo, junto con quien ostenta la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

Por su generosidad recibió en 2003 la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, y el Auditorio del Museo fue bautizado con su nombre para perpetuar su estrecho vínculo con el Museo. Las exequias fúnebres de Christine Ruiz-Picasso, fallecida este lunes a las 18:00 horas, se anunciarán próximamente, han añadido las fuentes.

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