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Sociedad

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA salen de la influencia lunar y se dirigen ya hacia la Tierra

Los tripulantes de ‘Orión convierten su menú espacial flotante en una de las grandes anécdotas del viaje

Efe
07/04/2026 23:01
Los astronautas Wiseman, Hansen y Koch muestran la comida que ingieren durante la misión Artemis II
Los astronautas Wiseman, Hansen y Koch muestran la comida que ingieren durante la misión Artemis II
Nasa
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Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA salieron este martes de la influencia de la Luna y se dirigen hacia la Tierra, donde tienen previsto amerizar el viernes, después de convertirse en los primeros seres humanos en orbitar alrededor del satélite en más de medio siglo.

 Este momento se produce cuando la cápsula ‘Orión’ en la que viajan los cuatro tripulantes –Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen– pasa de ser atraída por la Luna a estar dominada por la gravedad de la Tierra.

 “Orión ha abandonado la esfera de influencia lunar; es decir, el punto en el que la atracción gravitatoria de la Luna es más intensa”, informó el centro de control de la NASA en la retransmisión oficial.

 Los astronautas estaban este martes camino a la Tierra, donde está previsto que americen el viernes a las 20.07 hora del este de EEUU (00.07 del sábado GMT) en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego.

 En este viaje, un bote de Nutella, que se escapó y flotó dentro de ‘Orión’ en plena trasmisión, y demostraciones de qué comen los astronautas y cómo preparan sus comidas se han convertido en momentos icónicos de la misión. 

“Esto es cóctel de camarones”, dijo Kosch mientras sostenía una bolsa transparente con contenido rojo. Los astronautas también enseñaron judías verdes deshidratadas y otras raciones adaptadas a la microgravedad, dejando claro que el menú no se limita a papillas ni a fórmulas de emergencia.

 La tripulación dispone de 189 artículos en su menú, con más de diez tipos de bebidas, entre ellas café, té verde, cacao, limonada y batidos. Entre los alimentos más comunes figuran tortillas, nueces, falda de vaca con salsa barbacoa, coliflor, macarrones con queso, calabaza, galletas y chocolate.

La NASA ha explicado que nada es improvisado y los menús se preparan con expertos en alimentación espacial. 

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