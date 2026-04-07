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Sociedad

Juan Carlos I recibirá un premio por sus memorias

La Asamblea Nacional de Francia reconocerá  la autobiografía del rey emérito, ‘Reconciliación’, redactada en colaboración con la escritora gala Laurence Debray, durante la Jornada del Libro Político

Efe
07/04/2026 22:57
El libro por el que Juan Carlos I recibirá el galardón
El libro por el que Juan Carlos I recibirá el galardón
Archivo El Ideal Gallego
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El rey emérito Juan Carlos I recibirá el próximo sábado en París un premio por su libro ‘Reconciliación’, durante la Jornada del Libro Político que se celebrará en la Asamblea Nacional de Francia, informaron este martes los organizadores.

 Juan Carlos I ofrece en la obra “una reflexión personal sobre su vida, con el fin de transmitir y narrar una trayectoria política e histórica”, manifestó en un comunicado la asociación Lire la société (Leer la Sociedad), que organiza la Jornada del Premio Político desde 1991 en colaboración con la Asamblea Nacional.

 Una portavoz de esa asociación precisó que se trata de un premio especial del jurado del Libro Político de 2025, que desvelará el nombre del ganador en esa categoría el próximo sábado entre tres finalistas (‘La Citadelle’, de Jean-Michel Blanquer; ‘La saga des élections présidentielles’, de Gérard Courtois; y ‘Les normes á l’Assaut de la Démocratie’, de Jean-Denis Combrexelles).

 La autobiografía del emérito fue publicada el pasado noviembre por la editorial francesa Stock (Planeta editó posteriormente el libro en español) y está escrita en colaboración con la escritora francovenezolana Laurence Debray.

 Juan Carlos I y Laurence Debray estarán presentes en la ceremonia que se celebrará en la capital gala, donde está previsto, según el programa, que el rey emérito acuda acompañado de sus hijas, las infantas Elena y Cristina de Borbón, pronuncie un discurso tras recibir el galardón y asista posteriormente a una comida en la Cámara Baja francesa.

 Esta es la tercera vez en 30 años que un jurado de la Jornada del Premio Político concede un premio especial al margen del galardón, tras ‘Histoire intime de la Ve République’ (2022), de Franz-Olivier Giesbert, y ‘Seul l’espoir apaise la douleur’, de Simone Veil, una reedición de 2023, precisó la portavoz. 

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