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Sociedad

Piden vetar al rapero Kanye West en el Reino Unido por antisemitismo

Políticos y asociaciones lamentan las expresiones y acciones del artista, que es cabeza de cartel de un festival en julio

Efe
06/04/2026 22:38
Kanye West posa en la edición número 67 de los Grammy, en enero de 2025, en Los Ángeles
Kanye West posa en la edición número 67 de los Grammy, en enero de 2025, en Los Ángeles
Archivo El Ideal Gallego
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Varios políticos y asociaciones de la comunidad judía han pedido al Gobierno británico prohibir la entrada al Reino Unido del rapero estadounidense Kanye West para participar en un festival en julio, debido a su historial de antisemitismo.

 La campaña contra el antisemitismo instó ayer al Ejecutivo a denegar los permisos al también conocido como Ye, después de que, a raíz de la polémica, empresas como Pepsi y Diageo retiraran su patrocinio del Wireless Festival, que se celebra del 10 al 12 de julio en Londres.

 El propio primer ministro, Keir Starmer, condenó en un artículo en ‘The Sun’ el pasado fin de semana que los organizadores hubieran invitado al rapero de 48 años, que en varias ocasiones se proclamó simpatizante de Hitler y del nazismo, aunque el pasado enero se disculpó.

 El líder laborista consideró “profundamente preocupante” que West, que actuó por última vez en el Reino Unido en 2015, hubiera sido contratado como cabeza de cartel “a pesar de sus anteriores comentarios antisemitas y su elogio del nazismo”.

 También el alcalde londinense, Sadiq Khan, criticó las declaraciones del músico y subrayó que el ayuntamiento no participa en la organización del festival de rap y R&B.

 Varios políticos de todos los partidos reclamaron prohibir la entrada del rapero al país, mientras que el Ministerio del Interior indicó que todavía no había recibido ninguna solicitud por su parte.

 La diputada laborista Rachael Maskell afirmó que “no se le debe dar una plataforma” y el líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, pidió vetarle la entrada porque “hay que ponerse más duro contra el antisemitismo”.

 La dirigente conservadora, Kemi Badenoch, dijo que “no hay que dar voz a personas que hacen declaraciones antisemitas o que difunden cualquier contenido que incite a la violencia y al odio contra los judíos”.

 West sacó en 2025 la canción ‘Heil Hilter’ de apología al dictador, además de vender camisetas con símbolos nazis, y fue suspendido de la red social X varias veces en 2022 por sus comentarios ofensivos.

 El pasado mes de enero, el estadounidense se disculpó mediante un anuncio en el diario ‘The Wall Street Journal’, donde afirmó que “no era nazi ni antisemita” y atribuyó su comportamiento a un episodio bipolar que le había “destrozado la vida”. 

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