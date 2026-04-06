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Sociedad

Artemis II supera el récord del Apolo 13 como la misión tripulada más alejada de la Tierra

Efe
06/04/2026 20:49
Foto de la Tierra tomada desde la nave Orión de la misión Artemis II
Foto de la Tierra tomada desde la nave Orión de la misión Artemis II
NASA
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 La nave Orion de la NASA se ha convertido este lunes en la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra, superando el récord del Apolo 13, que en 1970 se alejó a 400.171 kilómetros de nuestro planeta.

La cápsula Orion, de la misión Artemis II, ha alcanzado este récord a las 12:57 horas del este de Estados Unidos (16:57 GMT) mientras viajaba hacia la esfera de influencia de la Luna, y a menos de una hora de que comiencen las observaciones durante el sobrevuelo del satélite natural.

"Aquí, desde la 'Cabina de la Integridad', al superar la mayor distancia que los seres humanos han recorrido jamás desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y las proezas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana", ha declarado el astronauta canadiense de la misión, Jeremy Hansen.

misión Artemis II de la NASA

La misión de Artemis II emprende su viaje a la Luna

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La misión estadounidense, que despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral, en Florida, EE. UU., y tiene el objetivo de orbitar la Luna y regresar a la Tierra en diez días, sobrevolaría la Luna, según está programado, para las 14:45 hora del este de Estados Unidos (18:45 GMT), lo que concluirá a las 21:20 horas (01:20 del martes GMT).

"Continuaremos nuestro viaje adentrándonos aún más en el espacio antes de que la Madre Tierra logre atraernos de regreso hacia todo aquello que tanto apreciamos. Pero, lo que es más importante, elegimos este momento para desafiar a esta generación, y a la siguiente, a asegurar que este récord no perdure por mucho tiempo", ha añadido Hansen.

Durante este sobrevuelo, los cuatro astronautas a bordo de la Orion, Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, establecerán su propio récord de distancia con respecto a la Tierra, cuando se encuentren a 406.777 kilómetros de nuestro planeta.

La histórica misión Artemis II, que busca el primer regreso del ser humano a la Luna en más de cincuenta años, se encuentra casi a la mitad de su camino al comenzar su tercer día de trayectoria y cuando la NASA no tuvo que realizar una maniobra de corrección ya que se mantiene en la ruta de vuelo correcta

Así duermen los astronautas de la misión Artemis II

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El registro del Apolo 13 data de 1970, cuando la misión que popularizó la frase: 'Houston, hemos tenido un problema', sufrió un falló técnico que la obligó a rodear la Luna aprovechando su gravedad para impulsarse de regreso a la Tierra.

Uno de los momentos clave de la órbita lunar de Artemis II será el paso de los astronautas por la cara oculta de la Luna, que les permitirá fotografiar y ver con sus propios ojos esta parte del satélite.

La última vez que un ser humano contempló en primera persona esta región de la Luna, que se oculta de nuestro planeta por la rotación sincrónica del satélite, fue en 1972, cuando la tripulación del Apolo 17 se convirtió en la última expedición en pisar la superficie lunar.

AME607. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 05/04/2026.- Imagen tomada de la pagina oficial de la NASA que muestra una fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II. En la imagen, tomada este sábado, se observa a la Luna al revés, con su Polo Sur apuntando hacia arriba y una vista completa de la cuenca Oriental de la Luna, la cual nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos, según describió la agencia espacial. EFE/ NASA /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Publican la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la misión Artemis II

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El sobrevuelo de la Orion -equipada con 32 cámaras- permitirá estudiar con mayor detalle la cara oculta lunar, pero también provocará que los astronautas pierdan las comunicaciones con la Tierra durante unos 40 minutos, el tiempo que la Luna se interponga entre el planeta y la nave.

La misión Artemis II saldrá de la influencia lunar el martes a las 13:25 hora del este (17:25 GMT), en el marco de su regreso a la Tierra

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