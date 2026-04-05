El papa oficia su primera misa de Resurrección y pide en la urbi et orbi abandonar las armas

El papa León XIV, este domingo, durante la bendición urbi et orbi en la plaza de San Pedro Efe

El papa León XIV ofició este domingo su primera misa de Resurrección, lanzó un llamamiento a la paz en la bendición Urbi et Orbi del Domingo de Pascua y denunció la “globalización de la indiferencia” ante la muerte de “miles de personas” en las guerras, instando a que “quienes tienen armas en sus manos las abandonen”.

El pontífice, que habló desde la logia de la basílica de San Pedro ante 50.000 fieles, según ‘Vatican News’, rechazó que la paz tenga que ser “impuesta por la fuerza” y reclamó que se alcance “mediante el diálogo, no con la voluntad de dominar al otro, sino de encontrarlo”.

“Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes ante la muerte de miles de personas”, afirmó León XIV, que retomó una expresión del papa Francisco “quien hace justo un año desde esta logia dirigió al mundo sus últimas palabras para denunciar esa actitud colectiva: ‘Cuánta voluntad de muerte vemos cada día en los tantos conflictos que afectan a diversas partes del mundo’”.

León XIV subrayó que “la paz que Jesús nos entrega no es aquella que se limita a silenciar las armas, sino la que toca y transforma el corazón”. Citando a san Agustín, apeló a “amar la resurrección”, convencido de que “el mal no tiene la última palabra porque ha sido vencido por el Resucitado”.

Y anunció una vigilia de oración por la paz en San Pedro el 11 de abril. Además, en su homilía enumeró los males que amenazan a la humanidad, entre ellos “la violencia de la guerra que mata y destruye”, “la idolatría del lucro que saquea los recursos de la tierra” y “los abusos que aplastan a los más débiles”.