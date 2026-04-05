Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

El papa oficia su primera misa de Resurrección y pide en la urbi et orbi abandonar las armas

Ep
05/04/2026 21:04
El papa León XIV, este domingo, durante la bendición urbi et orbi en la plaza de San Pedro
El papa León XIV, este domingo, durante la bendición urbi et orbi en la plaza de San Pedro
Efe
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El papa León XIV ofició este domingo su primera misa de Resurrección, lanzó un llamamiento a la paz en la bendición Urbi et Orbi del Domingo de Pascua y denunció la “globalización de la indiferencia” ante la muerte de “miles de personas” en las guerras, instando a que “quienes tienen armas en sus manos las abandonen”.

 El pontífice, que habló desde la logia de la basílica de San Pedro ante 50.000 fieles, según ‘Vatican News’, rechazó que la paz tenga que ser “impuesta por la fuerza” y reclamó que se alcance “mediante el diálogo, no con la voluntad de dominar al otro, sino de encontrarlo”.

 “Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes ante la muerte de miles de personas”, afirmó León XIV, que retomó una expresión del papa Francisco “quien hace justo un año desde esta logia dirigió al mundo sus últimas palabras para denunciar esa actitud colectiva: ‘Cuánta voluntad de muerte vemos cada día en los tantos conflictos que afectan a diversas partes del mundo’”.

 León XIV subrayó que “la paz que Jesús nos entrega no es aquella que se limita a silenciar las armas, sino la que toca y transforma el corazón”. Citando a san Agustín, apeló a “amar la resurrección”, convencido de que “el mal no tiene la última palabra porque ha sido vencido por el Resucitado”.

 Y anunció una vigilia de oración por la paz en San Pedro el 11 de abril. Además, en su homilía enumeró los males que amenazan a la humanidad, entre ellos “la violencia de la guerra que mata y destruye”, “la idolatría del lucro que saquea los recursos de la tierra” y “los abusos que aplastan a los más débiles”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Baches en la carretera del muelle petrolero

El arreglo de la carretera del muelle petrolero de A Coruña, obra con "prioridad" para el Puerto
Iván Aguiar
AME607. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 05/04/2026.- Imagen tomada de la pagina oficial de la NASA que muestra una fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II. En la imagen, tomada este sábado, se observa a la Luna al revés, con su Polo Sur apuntando hacia arriba y una vista completa de la cuenca Oriental de la Luna, la cual nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos, según describió la agencia espacial. EFE/ NASA /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Publican la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la misión Artemis II
EFE
Acceso al muelle de Trasatlánticos, en una imagen de 2022

Hace 25 años | En marcha el dragado del muelle de Trasatlánticos
Eugenio Cobas
El ideal gallego

El metal gallego llama a convocar ya subastas y agilizar la eólica marina
EP