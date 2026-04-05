Así duermen los astronautas de la misión Artemis II

La histórica misión Artemis II, que busca el primer regreso del ser humano a la Luna en más de cincuenta años, se encuentra casi a la mitad de su camino EFE

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II han logrado dormir "de maravilla” a pesar de que la cápsula Orión que los lleva en su viaje histórico apenas tiene cinco metros de diámetro y ha obligado a dormir a algunos como lo hacen los murciélagos.

La tripulación compuesta por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen hablaron este sábado con la prensa sobre sus rutinas diarias y sus momentos de descanso.

“Realmente nos encanta dormir aquí arriba; ha sido un día tan largo que creo que nuestros cuerpos están listos para dormir pase lo que pase”, dijo a NBC Koch. “La mayoría de nosotros ha estado durmiendo de maravilla”, añadió.

Fotografía compartida por la NASA en su cuenta oficial de X EFE

El pequeño espacio de la capsula Orión en la que viajan los astronautas ha llamado la atención del público y de la prensa sobre cómo duerme la tripulación y si logran descansar.

La NASA ha programado un horario especial para los 10 días de la misión histórica a la cara oculta de la Luna, que incluye tiempo para dormir o tomar pequeñas siestas.

El comandante Wiseman explicó que Koch ha estado durmiendo con la cabeza hacia abajo, en medio del vehículo; “algo así como un murciélago suspendido de nuestro túnel de acoplamiento”, detalló en una entrevista con ABC.

Mientras Glover se ha dormido en un rincón de la nave que en su interior es equiparable aproximadamente del tamaño de dos minivans, según ha explicado la NASA.

Hansen duerme estirado en el asiento uno y el comandante Wiseman bajo las pantallas, “por si algo sale mal”.

Fotografías publicadas por la NASA en su cuenta oficial de X que muestra una vista de la Tierra tomada por la tripulación del Apollo 17 en 1972 (i) junto a la última capturada por la misión Artemis II EFE

Para Koch, dormir en el espacio ha sido una de las formas más cómodas de descansar: “es un sueño muy profundo, un sueño reparador”.

Eso sí, subrayó que la primera vez tuvo una ligera sensación de que algo no andaba bien. “Justo al despertar, tal vez sientes que estás cayendo o no reconoces tu entorno, pero es fantástico. Quiero decir, sinceramente, ser humano aquí arriba es una de las cosas más geniales de esta misión. Somos simplemente personas tratando de salir adelante”.

La NASA ha usado varias canciones para despertar a la tripulación en su viaje. Este sábado los astronautas escucharon apartes de ‘Pink Pony Club’ de la cantante Chappell Roan.

La tripulación viaja hasta un punto en que el Sol, la Luna y la nave espacial Orion se alinearán el próximo lunes, lo que les permitirá observar aproximadamente el 20 % de la cara oculta de la Luna nunca antes vista por el ojo humano.

Al llegar al punto de observación los astronautas habrán logrado la mayor distancia jamás recorrida por un humano desde la Tierra: 406.773 kilómetros (252.757 millas).

Tareas cotidianas

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II dedicaron este sábado a preparar su histórico sobrevuelo lunar del próximo lunes y lidiar con temas tan cotidianos como arreglar un inodoro que presentó nuevamente fallos.

Los astronautas dedicaron gran parte del sábado a revisar los objetivos potenciales para sus observaciones de la cara oculta del satélite natural, que marcará la historia de la exploración espacial.

Foto de la Tierra tomada desde la nave Orión de la misión Artemis II EFE

Kelsey Young, jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la NASA para la misión Artemis II, dijo este sábado en una conferencia de prensa que la observación tendrá un “papel fundamental no solo en la ciencia lunar, sino también en la ciencia planetaria y del sistema solar.

“Lo utilizamos para comprender los procesos de impacto en todo el sistema solar, uno de los fenómenos más omnipresentes en la totalidad del mismo. Y, con diferencia, nunca antes habíamos posado ojos humanos sobre la mayor parte de ella (la Luna), añadió.

Entre sábado y domingo la tripulación revisa una lista de las características de la superficie lunar que el equipo científico de la NASA les solicitó analizar y fotografiar durante su sobrevuelo de seis horas, previsto para la tarde del lunes 6 de abril.

Este sábado el equipo ya compartió nuevas fotos que muestran la Luna y su Cuenca Oriental, una de las formaciones de impacto mejor conservadas del satélite natural y que representa una región clave de transición entre la cara visible y la cara oculta del satélite natural.

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La NASA destacó que las imágenes representan un hito para el ojo humano y ya establece uno de los múltiples récords que se esperan establecer con la misión histórica que abre el camino para un futuro alunizaje.

En medio de sus labores científicas, la tripulación habló hoy con la prensa en lo que representa la entrevista concedida a mayor distancia de la Tierra.

El comandante Wiseman dijo al medio NBC que la misión hasta el momento ha sido un "logro magnífico" y afirmó que la capacidad de los astronautas para contemplar tanto la Tierra como la Luna desde su nave espacial ha sido “verdaderamente asombrosa”.

La tripulación no solo ha sido aplaudida por sus habilidades científicas sino por su forma de lidiar con cosas tan cotidianas como resolver problemas con el inodoro o con el correo electrónico.

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La nave Orión, de unos 5 metros de ancho registró, registró nuevamente problemas con la evacuación de los residuos del inodoro, que probablemente sea orina congelada en una de las líneas de ventilación de la cápsula.

Judd Frieling, director de vuelo del equipo de control de Artemis II, dijo en la conferencia de prensa que en el espacio es “muy difícil” manejar los residuos pero que la tripulación ha sorteado la situación.

En las primeras horas tras el despegue, ya se había presentado un problema con el inodoro, que logró solucionar Kosh, que ha sido aplaudida por sus compañeros.

Los astronautas también han logrado hablar con sus familias a medida que se alejan más de la Tierra, una comunicación que han calificado como “vital” para seguir adelante.