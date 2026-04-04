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Sociedad

La DGT pide extremar la prudencia ante el regreso de Semana Santa y prevé un aumento del tráfico hasta el lunes

Agencias
04/04/2026 16:40
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La Dirección General de Tráfico (DGT) ha hecho este sábado un llamamiento a la prudencia en la recta final de la Semana Santa, ante el incremento significativo de la intensidad circulatoria por el inicio del retorno de los desplazamientos vacacionales, una operación especial que se prolongará hasta las 24.00 horas del lunes.

El regreso adelantado de muchos conductores para evitar las retenciones previstas el domingo está provocando ya desde este sábado un aumento de los desplazamientos hacia el centro peninsular, especialmente desde comunidades autónomas donde finalizan las vacaciones.

La DGT ha advertido de que durante estas jornadas convivirán los viajes de largo recorrido con desplazamientos cortos en zonas de destino, lo que incrementará los problemas de circulación, sobre todo en carreteras del litoral y accesos a poblaciones turísticas.

Por otro lado, el inicio de movimientos de largo recorrido convivirá durante estos últimos días del periodo vacacional con los problemas de circulación ocasionados por movimientos locales de corto recorrido, sobre todo en carreteras de litoral y en accesos a poblaciones costeras. Esta situación se dará especialmente en aquellas comunidades donde el lunes aún es festivo el lunes (Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, Castilla-La Mancha y La Rioja) y el retorno se retrasa un día.

En este contexto, la DGT insiste en la necesidad de extremar la precaución al volante, evitando distracciones --especialmente el uso del teléfono móvil--, manteniendo la distancia de seguridad y adaptando la velocidad a las condiciones de la vía. Asimismo, ha recordado la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil.

Más riesgo en carreteras convencionales

Tráfico pone el foco en las vías secundarias, donde se registra una mayor siniestralidad. En concreto, ha señalado que las carreteras convencionales concentran un elevado porcentaje de accidentes graves, especialmente salidas de vía, que representan el 40% de las víctimas mortales.

Además, ha destacado que en la mayoría de estos siniestros no intervienen otros vehículos, lo que evidencia la importancia del comportamiento del conductor. Las distracciones y la velocidad excesiva están presentes en tres de cada cuatro casos, mientras que cuatro de cada diez conductores implicados dieron positivo en alcohol.

La DGT también ha instado a prestar especial atención a los usuarios vulnerables de la vía, como peatones, ciclistas y motoristas, tanto en entornos urbanos como en carreteras convencionales, para garantizar una convivencia segura.

Asimismo, ha alertado del riesgo asociado a la fatiga en un periodo vacacional concentrado como la Semana Santa, tanto en desplazamientos largos como en trayectos cortos vinculados al ocio, donde puede relajarse la atención al volante.

Amplio dispositivo

Hasta la finalización de la operación especial, Tráfico mantendrá un amplio dispositivo de regulación, ordenación y vigilancia, que incluye la habilitación de carriles adicionales, la paralización de obras en carretera, restricciones a vehículos pesados y el establecimiento de itinerarios alternativos.

El operativo cuenta con la participación de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los centros de gestión, equipos de mantenimiento y servicios de emergencia, así como con medios técnicos como radares fijos y móviles, cámaras de control y medios aéreos.

Por último, la DGT ha recordado que los conductores pueden consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de sus canales habituales, como la web oficial, redes sociales, boletines informativos y el teléfono 011, con el objetivo de planificar sus desplazamientos y evitar incidencias en carretera.

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