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Sociedad

Así es la Tierra vista desde el espacio por la tripulación de Artemis II

Efe
04/04/2026 11:07
Imagen de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde la ventanilla de la nave espacial Orión el 2 de abril de 2026
Imagen de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde la ventanilla de la nave espacial Orión el 2 de abril de 2026
EFE
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La NASA publicó este viernes las primeras fotografías tomadas por la tripulación de la nave Orión que se dirige a la Luna como parte de la misión Artemis II, que busca hacer historia cuando astronautas alcancen la órbita del satélite natural en más de medio siglo.

Imagen de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde la ventanilla de la nave espacial Orión el 2 de abril de 2026
Imagen de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde la ventanilla de la nave espacial Orión el 2 de abril de 2026
EFE

Las dos imágenes, que ofrecen una vista de la Tierra, estaban acompañadas por un mensaje de la NASA que subraya que las fotografías son "un recordatorio de que, sin importar cuán lejos lleguemos, seguimos siendo un solo mundo: observando, manteniendo la esperanza y aspirando a llegar más alto".

En una de las fotografías se observa el planeta completo con el azul del océano predominante, remolinos de nubes blancas y una gran masa terrestre de color marrón que corresponde a África, una imagen que evoca una captada por la misión Apolo 17 hace más de medio siglo.

Imagen distribuida por la NASA que muestra a los cuatro astronautas de Artemis II dentro de la nave Orión

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La otra fotografía muestra un tercio de la Tierra asomándose a través de la ventana de la cápsula Orión, que también muestra la fortaleza de la nave.

Las impresionantes imágenes fueron tomadas por el comandante de la misión, Reid Wiseman.

Orión abandonó ayer, jueves, la órbita terrestre y comenzó su recorrido hacia la Luna para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural en más de medio siglo.

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Este viernes la nave se encontraba a 100.000 millas (160.000 kilómetros) de la Tierra, un hito que convierte a los cuatro astronautas de Artemis II en los primeros seres humanos en salir de la órbita de nuestro planeta desde que la tripulación del Apolo 17 viajara a la Luna en 1972.

A diferencia de esa misión, Artemis II no alunizará y solo tiene previsto alcanzar la órbita de ese satélite antes de regresar a la Tierra, en un trayecto total de diez días.

La tripulación de la misión Artemis II, de derecha a izquierda los astronautas de la NASA, la especialista de misión Christina Koch, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el especialista de misión Jeremy Hansen.

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Durante su paso por la cara oculta de la Luna, previsto para el 6 de abril, los tripulantes de la Orión se encontrarán a más de 400.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta y superarán el récord establecido por el Apolo 13 para una misión que transporta seres humanos.

Al comandante Wiseman lo acompañan la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, los tres de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA). 

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