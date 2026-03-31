El narcotúnel de Ceuta tenía una compleja infraestructura

Uno de los investigadores, en el narcotúnel localizado en la ciudad autónoma de Ceuta Policía Nacional

La Policía Nacional identificó y detuvo en Marruecos al presunto ‘narcoarquitecto’ y responsable del sofisticado narcotúnel hallado en Ceuta el pasado domingo así como del primer narcotúnel encontrado el pasado año.

Además, en el marco de una operación contra la “red de redes de hachís”, los agentes desarrollaron varias fases que dieron su comienzo en febrero de 2025 y que permitieron identificar al segundo líder en Ceuta, el dueño de toda la droga intervenida.

Efectivos de la Policía Nacional precisaron que en la provincia ceutí era donde se negociaban los envíos y se cerraban los acuerdos de esta organización criminal que poseía la capacidad de “mover grandes cantidades de hachís hacia la Península y Europa.

De esta forma, los dispositivos de vigilancia permitieron identificar a la cúpula del entramado criminal responsable de la posesión de más de 17 toneladas de droga intervenida, casi millón y medio de euros en efectivo (1.430.000 euros), 15 vehículos de lujo y 66 equipos de comunicación.

Dotado con raíles, vagones y sistemas de poleas, permitía introducir “toneladas de estupefacientes” en España

Según destacó la Policía Nacional, los responsables operaban a través de una “compleja infraestructura subterránea” destinada a introducir “toneladas de estupefacientes en nuestro país”.

En concreto, la segunda instalación cuenta con un acceso camuflado detrás de un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones, con tres niveles –pozo de descenso, una cámara intermedia para almacenar fardos y una línea final hacia Marruecos–, y un sistema de raíles, vagones, poleas, y grúas “para mover palets de hachís”.

En esta línea, los agentes precisaron que en esta ‘narcodespensa’ ideada por el ‘patrón de los túneles’ se preparaban y almacenaban los fardos para subirlos gracias a un sistema de grúas y poleas.

Posteriormente, el laberinto “propio de una mina” estaba “perfectamente estructurado” y su localización, bajo una nave industrial, posibilitaba el traslado de la droga “sin contacto visual directo entre los participantes del alijo”.

La investigación contó con un amplio operativo en el que más de 250 agentes ejecutaron 29 entradas y registros en domicilios de Ceuta; Marbella, Málaga; Villablanca, Huelva; Los Barrios, Cádiz, y en la provincia de Pontevedra, donde se aprehendieron otros 228 kilos de hachís adicionales y 88 de cocaína en un trastero de Vigo.

De este modo, esta investigación bajo la tutela del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 y la Fiscalía de Ceuta se saldó con 27 detenciones –cuatro en localidades de la provincia de Pontevedra–.

En este sentido, el detenido en Vigo es el armador del buque ‘Simione’, Pablo G.F., que transportaba 3.000 kilos de cocaína cuando fue interceptado por la Guardia Civil en diciembre de 2022 y cuyo juicio comenzó a principios de marzo en la Audiencia de Pontevedra y quedó suspendido hasta el 23 de abril.

Además, entre los detenidos en el operativo de Ceuta figura un vecino del municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa que ya fue detenido en la de operación Acetona Blanca.

Gran red de distribución

El jefe de la Udyco Central, Antonio Martínez, destacó en Ceuta que con esta operación la Policía Nacional logró desarticular “una de las mayores redes de distribución de hachís que existía en España” y que “basaba principalmente su tráfico en el narcotúnel hallado”.

Martínez detalló que la organización dejó de usar el túnel después de que la Guardia Civil detectara una primera infraestructura subterránea en febrero de 2025. Fue entonces cuando la red tuvo que “cambiar de sistema” y adoptó la alternativa de colaborar con otras organizaciones de La Línea y Galicia.

“Pensamos que se dejó de usar el verano pasado, por septiembre”, apuntó el jefe de la Udyco.

Martínez compareció acompañado del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, quien felicitó a la Policía Nacional “por el éxito rotundo de la operación”.

También intervino el jefe superior del Cuerpo en Ceuta, Eloy Román, para agradecer la colaboración de los Bomberos y del Regimiento de Ingenieros número siete de la Comandancia General.

El agente explicó que para la investigación se usó un dron submarino “puesto que el túnel estaba lleno de agua”. “Gracias a esta tecnología hemos podido configurar la estructura absoluta del túnel”, explicó.

Martínez aseguró que aún siguen “investigando” y no descartó que se puedan producir nuevas detenciones. Según ensalzó Martínez, el hallazgo del túnel se debió a “la experiencia y el buen hacer de los investigadores”.

Estos intuyeron la posible presencia de la infraestructura al detectar un frigorífico de grandes dimensiones en una nave y una habitación con aislante para el sonido.

“Comenzaron a moverse alrededor del frigorífico, consiguieron moverlo y vieron el agujero donde se encontró el túnel”, concluyó.