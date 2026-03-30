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Sociedad

Sanidad expondrá a las autonomías un manual de buenas prácticas para agilizar la eutanasia

Efe
30/03/2026 11:43
Eutanasia
EC
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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho este lunes que propondrá a las comunidades autónomas un "manual de buenas prácticas" para agilizar el proceso de la eutanasia, en un Consejo Interterritorial de Salud extraordinario que tendrá lugar después de Semana Santa.

Así lo ha asegurado en una entrevista en RNE, en la que ha explicado que el pasado viernes llevaron al consejo de política interterritorial este manual de buenas prácticas, pero finalmente no se abordó porque las comunidades quisieron centrarse en el tema de la huelga sanitaria.

"Un manual que quiere contribuir, en base a la evaluación y a la experiencia de todos estos años, a que el proceso sea más ágil en algunos puntos en los que antes se estaba alargando innecesariamente", ha señalado.

En concreto, "aclarando mejor cada fase, evitando interpretaciones distintas entre los diferentes territorios y definiendo con más precisión aquellos circuitos que se establecieron", con la idea de reforzar apoyos administrativos y el papel de algunos profesionales.

Ha indicado que su objetivo es dar "más certidumbre y menos demoras evitables" y que confía en que se pueda aprobar la próxima semana, en la que se celebrará otro consejo Interterritorial extraordinario.

Tras afirmar que van a "seguir dando pasos", ha asegurado que evaluarán todas las propuestas que se presenten para poder mejorar lo que consideran un derecho, que no es otro que "el derecho a la muerte digna y el derecho a disponer de nuestra propia vida".

A la pregunta de si el sistema le ha fallado a Noelia Castillo, la joven de 25 años a la que se le practicó el pasado viernes la eutanasia, ha contestado que los que lo han hecho son "una parte importante de su familia" y los Abogados Cristianos.

Unos abogados que han decidido "imponer su falsa moral y su ideología por encima del deseo de una chica que estaba ejerciendo un derecho contemplado en la ley de la eutanasia", ha espetado.

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