Alfonso Basterra, pendiente de la Audiencia de Salamanca para disfrutar su primer permiso penitenciario

Alfonso Basterra a su salida de su domicilio en Santiago de Compostela en el 2013 EFE

La Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca ha estimado el recurso presentado por Alfonso Basterra, condenado por matar a su hija Asunta en 2013, contra la decisión de Instituciones Penitenciarias de denegarle el permiso ordinario que había solicitado.

El recluso no podrá disfrutar del permiso autorizado hasta que la resolución judicial sea firme, ya que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Salamanca, señalan desde el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia a Europa Press.

La decisión del magistrado cobrará firmeza, y por tanto, el preso podrá realizar esa salida autorizada en los siguientes dos supuestos, según detalla el gabinete: "si ninguna parte recurre la resolución (aún no ha expirado el plazo para poder hacerlo) o, si, en el caso de ser recurrida, la Audiencia la confirma".

Alfonso Basterra fue condenado, junto con su exmujer Rosario Porto, a 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta, ocurrido en septiembre de 2013 en Santiago. Inicialmente fue encarcelado en el centro de Teixeiro (A Coruña), si bien pidió el traslado a la cárcel de Topas, en Salamanca, donde permanece interno desde febrero de 2025.

El cambio se produjo a petición del propio Basterra después de ser autorizada por la Junta de Tratamiento del penal y la autorización de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press.

La otra condenada por el asesinato de Asunta, su madre, Rosario Porto, que se quitó la vida en la prisión de Brieva, en noviembre de 2020. Las condenas fueron ratificadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia primero y, posteriormente, por el Tribunal Supremo.

Una novela

Hace unas semanas, trascendió la publicación de la primera novela de Basterra, titulada 'Cito', de la mano de Ediciones Vitruvio, y que dedica a la niña.

La novela fue escrita por Basterra desde la prisión de Teixeiro, y en ella se cuenta "una historia de amor y desamor", a través de un médico de un pueblo situado en Castilla y León, ambientada en el rural en los años 40, "pero con una visión mágica".

La editorial también ha informado de que Basterra "continúa escribiendo una segunda parte, y dejando que la literatura le ayude en su día a día".