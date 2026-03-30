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Sociedad

A prisión un joven, de 24 años, por disparar a su tío en el cuello en una riña familiar

Efe
30/03/2026 11:46
Coche patrulla de la Policía Nacional
Archivo
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Un joven de 24 años ha ingresado en prisión provisional por herir con un disparo en el cuello a su tío, de 47, durante una riña familiar ocurrida hace una semana en Alicante.

Según ha informado la Policía Nacional, durante la operación también se ha detenido al padre y madre del joven, ambos de 45 años, ésta última hermana de la víctima, por unos hechos ocurridos en el alicantino barrio Virgen del Carmen el pasado lunes, 23 de marzo.

A los tres se les atribuyen los delitos de tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública sin que se haya confirmado el motivo de la discusión que provocó los disparos, uno de ellos en el cuello del tío, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

La Policía ha intervenido, además, dos armas de fuego cortas, cinco cargadores, diversa munición y 310 gramos de cocaína.

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