García se abre a que una organización de pacientes medie con los médicos

Varios profesionales de la Medicina, durante una concentración en Zaragoza, el pasado 20 de marzo Javier Cebollada (Efe)

El Ministerio de Sanidad se abre a la propuesta de varias comunidades autónomas para que una organización de pacientes medie con el comité de huelga de los médicos para solucionar el conflicto sobre el Estatuto Marco para la profesión.

Tras cuatro horas de reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), en la que solo se debatió sobre la huelga por la preocupación de las comunidades ante la repercusión en los pacientes –sentir compartido por Sanidad–, la titular del departamento, Mónica García, compareció en rueda de prensa, en la que volvió a mostrar su confianza en que después de Semana Santa se desescale el conflicto.

En su comparecencia García explicó que se consiguió llegar a un acuerdo entre las comunidades y el Ministerio para proponer una mediación en las negociaciones, que se propondrá al comité de huelga de los profesionales de la Medicina, ya que debe ser una “mediación reconocida por todas las partes”.

La ministra admitió que durante la reunión varias comunidades plantearon que sea “una organización de pacientes la que medie, la que arbitre”, ya que son ellos los que sufren el paro de los sanitarios, y así se planteará al comité de huelga.

Precisamente, el pasado lunes Canarias, Castilla-La Mancha y País Vasco propusieron que mediara la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), aunque el Ministerio en ese momento insistió en que el Foro de la Profesión Médica era el interlocutor óptimo.

Ahora, García reconoce que es necesario un mediador que “dé voz” a los acuerdos ya alcanzados y resuelva “esos puntos de confluencia”, también para evitar la continuidad de la huelga.

La POP, que agrupa a 47 federaciones y asociaciones de pacientes crónicos de ámbito estatal, no tenía este viernes constancia oficial de que fuese a ser propuesta como mediadora, pero afirmó su disposición: “En lo que podamos ayudar, vamos a ayudar”.

No obstante, la presidenta de la organización de pacientes Carina Escobar, advirtió de la “complejidad del conflicto” que lleva meses encallado, y en el que hay que trabajar con todas las partes para evitar llegar a la tercera y próxima semana de huelga, convocada para el día 27 de abril.

También deberá manifestarse a este respecto el comité de huelga de los seis sindicatos médicos convocantes.

En la mañana, aseguraba en un comunicado que el calendario de movilizaciones seguía “intacto” mientras siga adelante la tramitación del anteproyecto de Ley de Estatuto Marco.

Representación regional

Al término de la reunión, el consejero de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en representación de los gobiernos regionales del PP, fue quien avanzó la propuesta de mediación para desconvocar los paros, que consideró “un fracaso en la capacidad negociadora del Ministerio” a estas alturas del conflicto.

El consejero no quiso hacer públicos los posibles mediadores que se barajaron durante la reunión, aunque sí confirmó que se pasó revista a la situación asistencial de todas las comunidades como consecuencia del conflicto sanitario.

Así, Vázquez urgió al Ministerio a solucionar el conflicto, porque es “imprescindible que para el día 26 se desactive”. Su “impresión no es nada positiva” porque ve “muy poca capacidad” al departamento que dirige Mónica García.

Por su parte, la consejera madrileña, Fátima Matute, destacó que los titulares de Sanidad de todos los territorios exigieron a la ministra que asumiese su responsabilidad y no la desvíe ni a las comunidades ni a los médicos, así como una financiación finalista para todas las medidas que se vayan a tomar.

En este sentido se pronunció antes de la Cisns el conselleiro de Sanidade de la Xunta, Antonio Gómez Caamaño, que instó a la ministra a “cerrar el melón que ella misma abrió” con la negociación del Estatuto Marco, situación que condujo a los paros actuales que en Galicia provocaron ya la suspensión de casi 180.000 actos asistenciales.

Asimismo, el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, confió en que la figura de un “mediador independiente” ayude a resolver la huelga.

El conflicto por la huelga de médicos ocupó todo el debate de la reunión, por lo que no se pudieron tratar otros puntos incluidos en el plan de trabajo, como el documento para el abordaje de la enfermedad renal crónica en el Sistema Nacional de Salud (SNS) o proyectos normativos en tramitación, como la ley de gestión pública e integridad del SNS o la de organizaciones de pacientes, entre otros.

La ministra lamentó que no se pudiesen aprobar otros puntos, como el manual de buenas prácticas en eutanasia o la estrategia y el mapa de recursos de cuidados paliativos, en el contexto del caso de Noelia Castillo, que recibió este pasado jueves la eutanasia tras un largo proceso.