El Tribunal Supremo fijará doctrina sobre si un padre puede recurrir la concesión de la eutanasia a un hijo

Vista de la fachada del Tribunal Supremo Fernando Villar (Efe)

El Tribunal Supremo (TS) llevará a Pleno el debate para fijar jurisprudencia sobre si un padre está legitimado para recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a su hijo, mayor de edad y con plenas capacidades, un caso similar al de Noelia Castillo, pero que con ella no se debatió porque esa cuestión no fue recurrida por el progenitor.

La joven falleció este pasado jueves a los 25 años tras recibir finalmente la eutanasia en Sant Pere de Ribes, Barcelona, después de un largo periplo judicial de más de un año y medio.

Precisamente una de las cuestiones más debatidas y que más ruido ha generado en la sociedad era la posibilidad de que el padre estuviera o no legitimado para recurrir la decisión de su hija, es decir, si un tercero ajeno a las administraciones que participan en el proceso puede intervenir para frenar la eutanasia que ha solicitado el paciente.

Así las cosas, el Pleno de la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal, compuesto por 34 magistrados, fijará una doctrina que podría tener una importante “vis expansiva” en otros casos similares, informaron fuentes jurídicas.

Lo hará a partir del caso de un hombre de 54 años que discurrió en los juzgados catalanes en paralelo al de Noelia, cuyo padre, en un momento del procedimiento, paralizó in extremis su muerte asistida con un recurso en los tribunales.

El análisis versará sobre la petición de un hombre de 54 años cuyo progenitor consiguió paralizar

Ahora bien, existe una diferencia técnica, pero notable, entre el caso que analizará el TS en mayo y el de Noelia, que el tribunal resolvió en su favor. Cuando el TS estudió el caso de Noelia no se debatió sobre la legitimación del padre para recurrir la aprobación de la eutanasia porque esa parte no venía recurrida en el recurso del progenitor.

En este caso el TSJC ha avalado la legitimación del padre pero el recurrente es la Generalitat, que en su recurso de junio 2025 puso sobre la mesa la cuestión de la legitimación de terceros.

El caso llegó a los tribunales de la mano del padre de un hombre de 54 años que pidió la eutanasia alegando el sufrimiento que le causan las importantes secuelas que arrastra en el movimiento y el habla por tres ictus y dos infartos que sufrió.

Ahora el caso llega al Pleno de la mano de la Generalitat de Cataluña, que alegó en su recurso que la ley de eutanasia no contempla ninguna legitimación expresa a terceros para recurrir la concesión o denegación de la prestación de la eutanasia, y considera pertinente el pronunciamiento del TS dado que la cuestión puede afectar a un gran número de situaciones.

En su auto de noviembre, el TS compartía la necesidad de evaluar el asunto al ser una materia de la que no existe jurisprudencia y por los derechos fundamentales que hay en juicio.

Por ello, cuando dicte sentencia, determinará los “requisitos y circunstancias que permiten establecer la concurrencia de un interés legítimo de un tercero, con el fin de reconocer su legitimación en un procedimiento judicial” relacionado con la eutanasia solicitada por un “mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida.