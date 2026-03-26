Muere Noelia Castillo al recibir la eutanasia tras una larga batalla legal

Varias personas se apostaron, este jueves, ante el hospital donde estaba la joven | A. Dalmau (Efe)

Noelia Castillo, la joven española con paraplejia que pasó los últimos meses de su vida luchando judicialmente contra su padre que la quería mantener con vida contra su voluntad, recibió este jueves la eutanasia, en medio de una gran expectación mediática que trascendió la polémica y desató bulos en redes.

A los 25 años, Noelia falleció en el Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes, Barcelona, donde estaba ingresada, informó la entidad Abogados Cristianos, que representó a su padre en sus recursos ante la Justicia. El caso de Noelia empezó a ser conocido por la opinión pública el 2 de agosto de 2024, día que había sido programada su eutanasia, tras recibir el aval del organismo público que vela para se aplique correctamente el derecho a la muerte digna que recoge la legislación española.

En el último momento, un juez paralizó la muerte asistida, en respuesta a la demanda interpuesta por el padre de la joven, asesorado por el colectivo Abogados Cristianos. El caso pasó por el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que inadmitió el último recurso, en el que el padre volvía a pedir suspender de forma cautelarísima la eutanasia de Noelia.

La Asociación por el Derecho a Morir Dignamente, “indignada” ante Abogados Cristianos

Finalmente, casi dos años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó paralizar la eutanasia como había pedido su padre tras agotar todas las vías legales en España. En el tramo final de esta lucha judicial, la joven aceptó ser entrevistada en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de ‘Antena 3’.

En la entrevista aseguró que nunca había tenido la duda de parar el proceso porque “lo tenía muy claro desde el principio”, a pesar de que su familia estuviera en contra de su decisión. “Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto. La felicidad de un padre, de una madre o una hermana no puede estar por encima de la felicidad de una hija”, explicó en uno de los fragmentos emitidos.

La entrevista fue el momento álgido de un revuelo mediático que provocó encendidos debates en los medios de comunicación y más de un bulo en redes.

En las últimas semanas se lanzaron afirmaciones sin base, como que “solo estaba deprimida” y no tenia ninguna enfermedad física insoportable, o que fue violada por inmigrantes.

En su entrevista narró una infancia y una juventud muy desgraciada, en la que había habido abusos, pero nunca habló de agresores extranjeros.

Respecto a su enfermedad, el expediente sanitario dictamina “paraplejia”, fruto de un intento de suicidio en noviembre de 2022, que le dejó graves secuelas y pérdida de autonomía.

Los expertos concluyeron en su informe que sus secuelas eran “permanentes e irreversibles”, alegaron “sufrimiento constante” y afirmaron que conservaba las facultades mentales para decidir sobre su propia vida.

“Fracaso del Estado”

La decisión de la joven generó en el Congreso respeto y preocupación, y mientras las formaciones de izquierda apoyaron su decisión, las de derecha afirmaron que este caso supone un “fracaso del Estado”.

Mientras desde el PSOE se afirmó que se cumplía la voluntad de Noelia y era “absolutamente legal”, Sumar reconoció que es un tema “profundamente complejo”, pero que hay “19 médicos que han avalado esta decisión y deberíamos ser respetuosos”.

“Todo el respeto”, añadió ERC, al tiempo que EH Bildu recordó que Noelia lo pedía desde hace años y había que respetarlo. El BNG señaló que la ley de eutanasia busca garantizar una muerte digna pero la administración pública “debe actuar para garantizar una vida digna”.

El pianista James Rhodes ofreció su contribución para que la chica recibiese apoyo físico y psicológico

El PP, por su parte, expresó su tristeza e incidió en que este caso supone el “fracaso del Estado, el fracaso como sociedad”. En sentido similar, Vox recalcó que la eutanasia de Noelia “es una noticia lamentable”.

Además, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, afirmó que el sufrimiento de Noelia “estremece”, pero “su verdadero alivio no es el suicidio”.

Por contra, la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente de Cataluña acusó a Abogados Cristianos de “alargar el sufrimiento” de Noelia y de “secuestrar sus derechos y su dignidad como persona”. “Es indignante. Sabían que no iban a ganar”, subrayaron.

A todas las reacciones se unió tras la entrevista el pianista James Rhodes que ofreció lo que estuviese a su alcance para que Noelia pospusiese su decisión y recibiese la ayuda física y psicológica que necesitase “sin importar el costo” para rehacer su vida.