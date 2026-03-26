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Sociedad

La Comisión Europea actúa contra Snapchat, Pornhub y otras webs por no controlar el acceso de menores

Los procedimientos iniciados podrían derivar en sanciones contra las empresas si no corrigen sus prácticas

Efe
26/03/2026 23:11
Una niña accede a internet en un teléfono móvil
Una niña accede a internet en un teléfono móvil
Archivo El Ideal Gallego
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Bruselas dio nuevos pasos ayer hacia una mayor protección de los menores en plataformas digitales con la apertura de una investigación contra la red social Snapchat y las acusaciones presentadas contra Pornhub y otras webs pornográficas por posible vulneración de la normativa europea.

 Junto a estos procedimientos, que podrían derivar en sanciones para las empresas en caso de no corregir sus prácticas, la Comisión Europea propuso que las plataformas integren una aplicación de verificación lanzada por el Ejecutivo comunitario y pidió cooperación a los Estados miembros ser “productivos” a la hora de integrarla y crear carteras de identidad digital antes de que finalice el presente año.

 Por un lado, La Comisión concluyó que las plataformas PornHub, Stripchat, XNXX y XVideos permiten el acceso de niños a contenidos pornográficos mediante una simple declaración del usuario de que es mayor de 18 años, lo que revela deficiencias claras en las medidas de protección de menores y vulneraría la ley comunitaria de servicios digitales.

Cuestiones empresariales

La Comisión inició la investigación contra estas plataformas en mayo de 2025 y, casi un año después, constata que estas empresas dieron un peso excesivo a cuestiones empresariales, como el impacto reputacional, en lugar de centrarse en los efectos sociales para los menores.

 En el caso de Snapchat, la investigación se centra en las sospechas de que los menores están siendo expuestos en esta aplicación a intentos de captación con fines sexuales, actividades delictivas y acceso a productos ilegales como drogas, alcohol o cigarrillos electrónicos.

 La Comisión cree que la empresa tecnológica estadounidense podría contar con medidas de verificación de edad “insuficientes”, lo que no asegura ni la prohibición de acceso de menores de 13 años ni la adaptación de la experiencia de los usuarios menores de 17, como establecen los términos y condiciones de Snapchat. 

Tanto Snapchat como las cuatro plataformas de contenido pornográfico podrían exponerse a una multa de hasta el 6% de la facturación del proveedor o sanciones diarias hasta que la plataforma cumpla con la Ley de Servicios Digitales. 

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