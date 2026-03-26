El juez rechaza suspender la declaración de Mouliaá por la querella de Errejón contra ella

Elisa Mouliaá, junto a su abogado, Alfredo Arrién Europa Press

El juez Arturo Zamarriego ha rechazado la petición de la actriz Elisa Mouliaá de suspender su declaración prevista para este viernes por la querella por calumnias que interpuso contra ella el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, alegando que se encuentra de baja.

El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha citado para este viernes a Errejón y a Mouliaá tras admitir la querella que interpuso el primero por calumnias contra la actriz por decir que él extorsionó a testigos de la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual a la actriz.

En una providencia notificada este jueves, el magistrado señala que al no haberse "aportado hasta el momento informe médico alguno sobre la supuesta enfermedad de la Sra. Mouliaá, no ha lugar a la suspensión solicitada".

Responde así al escrito que presentó ayer miércoles el letrado de la actriz, Alfredo Arrién, en el que exponía que la querellada no podría cumplir con la citación por estar de baja, circunstancia que aseguró "se acreditará mediante el certificado médico que será aportado debidamente en tiempo y forma en el momento en el que sea remitido a esta parte".

Por su parte, la abogada de Errejón, Eva Gimbernat, remitió al juzgado también el miércoles un escrito en el que exponía la posibilidad de que la querellada no compareciera y por eso propuso que el médico forense adscrito al tribunal "se personase en el domicilio de la investigada para verificarlo, o incluso se practique su declaración por videoconferencia para esa misma fecha".

La letrada advertía de este modo al juez de las "añagazas procesales de las que viene haciendo gala la señora Mouliaá en otros procesos judiciales" para dilatar el procedimiento.

Una vez confirmado que Mouliaá solicitaba la suspensión, la abogada se opuso a esta petición, incidió en que la actriz sea valorada por un médico forense y advirtió de que "en estas últimas semanas, la Sra. Mouliaá ha estado apareciendo en numerosos medios de comunicación y realizando varias publicaciones en sus redes sociales, sin vislumbrarse ningún padecimiento físico o psíquico".

Nueva petición de suspensión del abogado de Mouilaá

Pocas horas después de conocerse la decisión del juez, la actriz ha publicado en redes sociales, y luego ha borrado, un mensaje en el que explicaba que no iría al juzgado porque su abogado tiene una cita médica que se lo impide.

Simultáneamemte, el letrado de la actriz ha presentado en el juzgado un escrito volviendo a pedir la suspensión "por motivos de fuerza mayor" y aportando los documentos que lo justifican, según ha informado en un comunicado enviado a los medios de comunicación, en el que no concreta esas razones.

La querella de Errejón contra Mouliaá por calumnias con publicidad recayó por reparto y fue admitida por el magistrado Arturo Zamarriego, que es el que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas maniobras para conseguir información contra fiscales y mandos de la UCO.

Alude al contenido de varias publicaciones en redes sociales en las que Mouliaá acusó a Errejón de extorsionar a dos testigos de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, cuyo titular procesó a Errejón por un delito de abuso sexual del antiguo Código Penal (actualmente agresión sexual), y luego abrió juicio oral.

El procesamiento está recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid, que tiene que pronunciarse sobre el mismo, al igual que sobre otro recurso de Errejón que pide que se archive la causa porque la actriz retiró su acusación en ese proceso, aunque luego se retractó y dijo que seguía adelante.