Los accidentes de tráfico con muertos y heridos suben un 11% en Semana Santa

Bomberos y sanitarios intervienen en un accidente en Vigo Sxenick (Efe)

La proporción de accidentes graves en carretera, con fallecidos y heridos hospitalizados, alcanza en Semana Santa el 14,6% del total, casi un 11% superior a la media anual.

Desde 2019, el año previo a la pandemia, los desplazamientos de larga distancia en Semana Santa se incrementaron un 12% y la media diaria de retenciones un 30%, un contexto de elevada movilidad en el que la siniestralidad también aumentó.

Así entre 2015 y 2024 se registraron cerca de 24.000 accidentes de tráfico en Semana Santa, con un balance de 460 personas fallecidas y más de 33.000 heridas. Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio ‘Los días más críticos.

Accidentalidad vial en Semana Santa (2015-2024)’, elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación para la Seguridad Vial.

El informe se completa con una encuesta realizada a 1.700 conductores de toda la geografía española para conocer sus hábitos y opiniones.

Destaca que el peor momento es la operación salida y en especial el domingo anterior a la Semana Santa, que es el día con mayor proporción de accidentes mortales.

También recoge que uno de cada tres conductores la considera la época más peligrosa del año y lo que más preocupa es el estado de las carreteras y del propio vehículo y el mal tiempo.

La operación salida concentra más accidentes que la de retorno, especialmente el viernes (10,4%) y el sábado (10,5%) previos, pero el Domingo de Ramos es el día con mayor proporción de accidentes mortales (4,9% sobre los accidentes con víctimas ocurridos ese día).

La mayoría de accidentes en Semana Santa se producen en carreteras convencionales, el 63,5%, las salidas de vía son más habituales cuando no hay colisión (38%), mientras que si hay choques lo es el alcance (20%).

El perfil de las víctimas en accidentes sucedidos en vías interurbanas muestra una predominancia masculina. El 61% son hombres con una edad de entre 31 y 45 años (28%).