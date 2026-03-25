El 46% de las comunidades no tiene recursos para el cribado de cáncer de colon

Una investigadora analiza las muestras de un cribado en un laboratorio Archivo El Ideal Gallego

El 46% de las comunidades no tiene infraestructura, suministros ni personal suficiente para realizar el cribado, diagnóstico y tratamiento del cáncer de colon de manera efectiva.

Así lo indican los resultados provisionales de un informe cualitativo sobre los programas de cribado de cáncer de colon en España que ha elaborado la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Agencia Internacional de la Investigación en Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El cribado de cáncer de colon en España está dirigido a personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años. Consiste en la realización de un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una prueba que determina la presencia de sangre no visible en las heces.

El objetivo es detectar pequeños sangrados, que pueden deberse a alteraciones benignas, pólipos, o a lesiones premalignas o malignas que no serían detectadas hasta que la enfermedad se encontrase más avanzada, cuando las posibilidades de tratamiento y curación serían menores.

Este programa de evaluación, impulsado por la AECC y la IARC, se puso en marcha a finales de 2024 como respuesta a la falta de datos sobre los programas de cribado.

En él participaron 17 comunidades y ciudades autónomas –excepto Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana–, aunque el informe presenta datos validados de 13 de ellas.

"Alto nivel de organización"

“Hemos comprobado que hay un alto nivel de organización de los programas de cribado en España. Todas las comunidades tienen un sistema para identificar a la población elegible, invitarla y notificar los resultados”, señaló la investigadora de la IARC Isabel Mosquera.

No obstante, el informe refleja que el 46% de las comunidades no dispone de recursos suficientes para ofrecer servicios de cribado, diagnóstico y tratamiento de manera eficaz.

Mosquera señaló que, aunque la mayoría cuenta con infraestructuras y suministros adecuados, muchas acusan una falta significativa de personal.

“La situación cambia cuando nos centramos en los recursos humanos, especialmente en el diagnóstico, faltan colonoscopistas, anestesistas y personal de enfermería”, explicó.

Además, solo el 53,8% tiene un protocolo que describe la monitorización y evaluación de los indicadores de desempeño, algo que permitiría conocer el grado de consecución de los objetivos o detectar las áreas de mejora.

Asimismo, todas las comunidades tienen una persona responsable de garantía de calidad, pero solo el 61,5% dispone de una política documentada que garantice la calidad del programa de cribado.

Por último, el 23% reconoce que no publica informes sobre resultados en los últimos cinco años, no solo para informar a la población y profesionales, sino para realizar una mejora continua.

Criterios esenciales y deseables

El informe contiene información cualitativa sobre criterios esenciales y deseables para conocer el buen funcionamiento de estos programas de cribado.

El trabajo demostró que existe una correlación positiva entre el cumplimiento de los criterios esenciales y una mayor tasa de participación.

El objetivo ahora, expuso Mosquera, es trasladar estos datos a la comunidades para disminuir potenciales crisis en los programas de cribado, o incluso evitarlas, y mejorarlos.

El cáncer de colon es el tumor con mayor incidencia en España, y nueve de cada diez personas sobrevivirían si se detectara en fases iniciales.

En este contexto, el presidente de la AECC, Ramón Reyes, defendió la necesidad de establecer un mínimo común, “lo suficientemente elevado”, que garantice el acceso equitativo a ellos en el país.

“No podemos aceptar que haya una sola persona que muera por cáncer de colon sin haber tenido la oportunidad de que sea diagnosticada o tratada a tiempo”, afirmó Reyes.

Al hilo, la directora de la IARC, Elisabete Weiderpass, destacó que la evidencia científica ha demostrado que el cribado salva vidas.

“Además, se ha demostrado su eficacia y asequibilidad en contextos de recursos altos, medios, bajos y muy bajos”, explicó y subrayó que el cribado debe realizarse de forma sistemática y ofrecerse a toda la población que pueda beneficiarse, además de contar con un control de calidad constante.

“Solo es eficaz cuando está bien organizado, se basa en la evidencia y está vinculado a un tratamiento oportuno. Asimismo, es esencial una monitorización rigurosa: los indicadores estandarizados y la evaluación continua son fundamentales para mejorar los resultados y la equidad”, defendió.