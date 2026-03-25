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Sociedad

Continúa la pugna entre Julio Iglesias y la Fiscalía por la denuncia de abusos

La Justicia debe decidir si el cantante puede demandar al Ministerio Público por negarle el acceso a la querella de sus exempleadas

Efe
25/03/2026 22:23
El cantante Julio Iglesias, durante una rueda de prensa promocional en México en 2013
El cantante Julio Iglesias, durante una rueda de prensa promocional en México en 2013
Archivo El Ideal Gallego
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Un juzgado de lo Contencioso de la Audiencia Nacional (AN) citó este viernes al abogado de Julio Iglesias y a la Fiscalía para decidir si el cantante puede demandar al Ministerio Público por su negativa a entregarle la denuncia que interpusieron contra él dos exempleadas por presuntos abusos sexuales y sus diligencias de investigación, que acabaron siendo archivadas.

 El juzgado 5 de lo Contencioso-Administrativo de este tribunal citó a ambas partes para celebrar una comparecencia urgente con el objeto de dirimir si los actos de la Fiscalía son recurribles o no por la vía contenciosa o si, como sostiene el Ministerio Público, esta entidad no puede estar sujeta a este tipo de demandas.

 El abogado de Iglesias, Jose Antonio Choclán, optó por acudir a los tribunales después de que la Fiscalía se opusiera varias veces a entregarle la denuncia, que fue interpuesta por la asociación Women´s Link Worldwide en nombre de esas dos exempleadas.

 También reclamó a la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, que fue la encargada de investigar la denuncia, las pesquisas que practicó antes de archivarla por falta de competencia de los tribunales españoles al haberse producido los hechos en República Dominicana. Entre ellas, la toma de declaración de las denunciantes como testigos protegidos.

 El letrado pretende tener acceso a la denuncia y al expediente de la Fiscalía para decidir si emprende acciones legales contra las dos denunciantes como ya hizo contra el medio que dio a conocer los hechos denunciados, ‘elDiario.es’, y contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por presunta vulneración de la presunción de inocencia del cantante al acusarle de abusos sexuales y laborales hacia las denunciantes.

 El abogado de Iglesias lleva reclamando que se le dé traslado de la denuncia desde que conoció que la Fiscalía de la AN había abierto estas diligencias de investigación preprocesales (practicadas antes de decidir si debían ser judicializadas), y también pidió sin éxito estar personado en las mismas para ejercer la defensa del cantante.

Con ese fin argumentó en sus sucesivas peticiones que al ser “un hecho notorio que la denuncia es conocida no solo por la Fiscalía, sino por terceros” como las denunciantes y, “al menos”, los medios ‘elDiario.es’ y ‘Univision Noticias’, los primeros en sacar a la luz los hechos, “se produce la paradoja de que el único interesado que no la conoce es el denunciado don Julio Iglesias de la Cueva”. 

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