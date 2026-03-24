Tres meses esperando para cobrar el 'Gordo': Villamanín inicia el reparto de 26,5 millones

Detalle de una de las participaciones agraciadas con el Gordo de Navidad en Villamanín, León EFE

Después de tres meses con el premio paralizado por el error que cometió la Comisión de Fiestas de Villamanín, en León, al vender más participaciones que las respaldadas por décimos en el sorteo de la Lotería de Navidad, este martes ha comenzado el reparto de los 26,5 millones de su 'Gordo'.

La sucursal bancaria designada para hacer los pagos ha comenzado a recibir este martes la visita de los primeros agraciados que han cambiado las papeletas del 79.432, el Gordo del 2025, por 59.396 euros cada una.

La Comisión disponía de 81 décimos con un premio por décimo de 328.000 euros, lo que se traduce en 26.568.000 euros que aguardaban desde enero en una cuenta bancaria y que este martes han comenzado a repartirse.

"Hemos arreglado el lío de la lotería"

"Lo hemos conseguido, hemos arreglado el lío de la lotería", ha celebrado Inmaculada, una de las primeras vecinas de este municipio del norte de la provincia de León en cobrar sus dos papeletas, quién ha confiado en que su pueblo no sea recordado por las disputas y sí por haber logrado resolver el problema.

Inmaculada siempre defendió el cobro del premio con quita: "imagínate que te dicen que tu participación es una de las que no está respaldada por décimo y que todos cobran menos tú", ha explicado.

"Es como si me hubiera tocado la lotería tres veces, el 22 de diciembre, ayer cuando me llamaron para citarme, y hoy, antes de entrar al banco", ha afirmado Inmaculada entre lágrimas.

Javier, otro portador de participaciones que ya ha cobrado su premio, ha explicado en declaraciones a los periodistas que él, si tuviera que perder más dinero, para que todo el mundo cobrara, "lo haría sin ningún problema".

"Un error que hay que perdonar a los chavales"

"Lo que ocurrió fue un error que hay que perdonar a los chavales y hay que defenderles, porque han hecho todo lo posible para que esto salga adelante", ha trasladado.

Manuel, otro de los agraciados, natural de Oviedo, compró su participación en la farmacia de Villamanín.

"Yo gasté cuatro euros, más uno para la Comisión, y hoy he recibido alguno más", ha celebrado.

Por su parte Antonio Gómez Gallardo, el abogado que ha asesorado desde el principio a los miembros de la Comisión de Fiestas de Villamanín y que ha estado presente desde primera hora de la mañana en el reparto en el interior de la sucursal bancaria de León capital, ha explicado la sensación del día de hoy con: "El sol que empieza a darte cuando sales del túnel".

Ha detallado que las seis personas que no aceptaron la quita en el registro de las papeletas en la web cobrarán la misma cantidad que los que sí lo hicieron.

"Se les pagará y, si luego quieren litigar, pueden hacerlo, pero eso ya no paralizará el cobro", ha explicado.

Hoy ya han cobrado entre 35 y 40 premiados

El pago de las participaciones premiadas, 59.396 euros para cada una de ellas, se ha iniciado este martes y se prolongará durante aproximadamente diez días.

"Hoy cobrarán unas 35 o 40 personas, por lo que se prevé que los pagos se extiendan durante los próximos diez días, ya que son más de 300 las personas propietarias de papeletas premiadas", ha explicado.

El pasado 22 de diciembre el municipio de Villamanín, de menos de mil habitantes y situado en la nacional 630, entre León y Asturias, se llenó de alegría con el sorteo de la Lotería de Navidad.

Los miembros de la Comisión de Fiestas eligieron el 79.432, agraciado con el ‘Gordo’, para vender participaciones a cinco euros, uno de recargo, para recaudar dinero para las actividades que organizan en el pueblo.

Vendieron 450 participaciones, en las que cada comprador jugó esos cuatro euros, por lo que, sin descontar impuestos, cada una tenían asociado un premio de 80.000 euros.

Concordia

Pocos días después se pasó de la alegría al desconcierto al descubrir que de las 450 papeletas vendidas, 50 no tenían respaldo de décimos físicos, lo que se tradujo en un desfase de cuatro millones de euros.

La comisión aceptó que, siempre que no se interpusieran denuncias, aportaría los premios que correspondían a sus componentes, unos dos millones, y el resto se cubriría con la renuncia de los premiados a un diez por ciento de cada una de las participaciones, con lo que cada participación tendría un premio de 59.000 euros.

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha explicado que de las 447 papeletas registradas en la web, 441 han aceptado el acuerdo y 6 no lo han hecho, pero todos van a cobrar en los próximos días para tratar de dejar atrás un error que llegó a amenazar la concordia de un municipio que pasó de la euforia al enfrentamiento en apenas dos días.