La tuberculosis registra un repunte de un 8,3% en España en un año, de 2023 a 2024

En comparación con 2015, la tasa de notificación se ha reducido un 17% EC

En España en 2024 se notificaron 4.270 casos autóctonos de tuberculosis, un 8,3% más que en 2023, con una tasa de 8,8 casos por cada 100.000 habitantes, según datos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica .

De ese 8,3% de aumento, el 64,4% de los casos se produjo en hombres menores de 15 años y la mitad corresponde a personas nacidas fuera de España, según ha dado a conocer este martes el Ministerio de Sanidad.

Según la información analizada por el Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII, el seguimiento de la patología es complejo al tratarse de menores y nacidos en otro país lo que pone de manifiesto el cambio de los patrones de vulnerabilidad y la dificultad de seguimiento de los casos.

En comparación con 2015, la tasa de notificación se ha reducido un 17%. No obstante, desde 2021 hay una tendencia ascendente y cuatro comunidades autónomas ya presentan tasas superiores a las registradas en ese año.

Según indica Sanidad, esta enfermedad requiere un enfoque intersectorial que integre a todos los agentes implicados en el control de la infección y la enfermedad.

La actualización del Plan de Prevención y Control de la Tuberculosis para el periodo 2026-2030 se alinea con los compromisos internacionales y tiene como objetivo "impulsar y coordinar las actuaciones necesarias para avanzar hacia la eliminación de la tuberculosis" como problema de salud pública en España antes de 2030, así como reducir el estigma y la discriminación asociados a esta enfermedad.

El Informe Mundial sobre la Tuberculosis 2025 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestra que, aunque a nivel global en 2024 se produjo un descenso del 2% en los nuevos casos, esta evolución no ha sido homogénea.

En concreto en Europa, la OMS ha detectado que se ha observado un aumento de los casos en los últimos años tras la pandemia de covid-19, lo que indica una reactivación de la transmisión.