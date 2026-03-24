El Congreso tramitará la reforma del Código Penal para castigar más la velocidad excesiva

La Guardia Civil realiza un control de velocidad en Toledo Archivo El Ideal Gallego

El Congreso tramitará de la proposición de ley del PSOE que quiere modificar el Código Penal para endurecer los supuestos de prisión por velocidad excesiva al volante, en concreto cuando se supere en 50 kilómetros por hora el límite permitido en vías urbanas y en 70 kilómetros en interurbanas.

Ahora, los umbrales en los que se contempla la prisión están fijados en más de 70 kilómetro por hora y más de 80, respectivamente.

Pese a que el PP y Vox no han desvelado el sentido de su voto pero han criticado la propuesta, la toma en consideración de la iniciativa saldrá previsiblemente adelante porque el resto de los grupos ha manifestado su apoyo a que se inicie la tramitación, aunque algunos ya han avanzado que presentarán enmiendas.

En espera por tanto de la votación, el diputado socialista Juan Carlos Jerez ha defendido la reforma y ha considerado que en este caso "solo hay una opción válida", la de votar sí porque "es votar por la vida".

Y lo ha hecho ante Pilar Rosanes y su marido, sentados en la tribuna de invitados, quienes emprendieron una batalla por endurecer el castigo después de que su hijo Josep, de 20 años, fuera arrollado en la AC-442, a la altura de Dumbria (A Coruña), por un conductor que circulaba a 126 km/h en una curva limitada a 70.

El diputado socialista se ha dirigido especialmente a PP y Vox al recordarles que la semana pasada votaron en contra de rebajar la tasa máxima de alcoholemia permitida. "¿Están a favor de proteger la vida o solo son provida cuando les interesa?", les ha preguntado.

Como la mayoría de los grupos, Jerez ha recordado que el 22 por cuento de las muertes en carretera tienen como causa el exceso de velocidad y que entre el 5 y el 10 por ciento de las condenas son por ese motivo. "Hoy el cálculo que nos interesa no son los votos, sino el número de vidas que podemos salvar", ha apostillado.

Cristina Valido, de Coalición Canaria, ha expresado su apoyo a la reforma toda vez que, según ella, con exceso de velocidad "la supervivencia se convierte en todo un milagro".

Desde el PNV, Nerea Rentería ha opinado que la propuesta merece ser debatida porque "hablamos de salvar vidas", pero ha considerado que la reforma "no puede hacerse a la ligera", porque "la respuesta no debe ser solo penal".

Marta Madrenas, de Junts, ha rechazado las conductas "intolerables" como la que mató a Josep y ha afirmado que el debate de la propuesta socialista puede ser "el primer paso" para evitarlas.

Por ERC, Inés Granollers también se ha expresado a favor de algo que "tiene sentido y es necesario". "Es una cuestión de vida, de justicia, porque quien más sufre las consecuencias no es quien más corre, sino quien está mas expuesto".

"No vamos a obstaculizar la tramitación -ha dicho-; entendemos la urgencia, pero presentaremos enmiendas porque queremos una visión integral".

También Sumar ha visto la urgencia de la medida, que salvará vidas. "Está en nuestras manos hacer viable el debate", ha dicho su diputada Laura Vergara dirigiéndose al resto de los grupos.

Ni Vox ni PP han adelantado su voto, pero no han ahorrado críticas a la propuesta.

Para Francisco José Alcaraz, de Vox, se trata de un "ejercicio de hipocresía y de trilerismo" del Gobierno, al que "no le importan las víctimas", como a su juicio demuestran los casos de la dana, Adamuz o el terrorismo.

Para Alcaraz, el objetivo de los socialistas es "recaudar y responsabilizar siempre al conductor". "Menos Código Penal y más alquitrán. Eso es salvar vidas", ha enfatizado.

Fernando de Rosa, del PP, ha criticado que se haya presentado en forma de proposición y no de proyecto de ley -"una chapuza legislativa", ha dicho-.

Y es que, en su opinión, con ese formato el PSOE "evade" escuchar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Consejo de Estado o al Consejo Fiscal.