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Sociedad

Más de la mitad de los docentes de la escuela pública sufren agresiones

En la comunidad gallega el 62% de los profesores no se sienten reconocidos en su labor, señala la encuesta del CSIF

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23/03/2026 23:17
Manifestación de docentes el pasado 20 de marzo en Barcelona
Manifestación de docentes el pasado 20 de marzo en Barcelona
Enric Fontcuberta (Efe)
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Más de la mitad de los docentes españoles de la escuela pública han sufrido agresiones en las aulas y el 72,2% no se siente respetado en la clase. DE esta manera lo refleja una encuesta presentadaeste lunes por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a la que han respondido más de 7.500 docentes de todo el territorio nacional.

 La encuesta se enmarca en el informe ‘¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente’ y pone de manifiesto también la “falta de respaldo que siente el profesorado por parte de la Administración y el cada vez menor reconocimiento a su autoridad”, según denuncia el sindicato.

Centros analizados

El trabajo se ha realizado mediante cuestionarios en centros públicos de Enseñanza Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional, centros de régimen especial (conservatorios, escuelas de arte y de idiomas) y centros de Educación Especial de todas las comunidades autónomas, para conocer de primera mano las situaciones que se viven diariamente en las clases.

 La principales reivindicaciones de los docentes, por orden de prioridad, son la reducción de ratios, el refuerzo de la autoridad, mejora de poder adquisitivo, reducción de la burocracia y reducción del horario lectivo.

 Otra queja mayoritaria es la falta de protocolos claros y eficaces ante conflictos, problemas de convivencia o situaciones complejas, lo que “genera inseguridad y sensación de desprotección”. En este sentido, el 97,8% insiste en la necesidad de reorientar los planes formativos hacia situaciones prácticas del día a día.

Sensación de abandono

El sindicato advierte de que la sensación de abandono que sufren los docentes en el ejercicio de sus responsabilidades “es evidente”, ya que siete de cada diez (72,2%) denuncia falta de reconocimiento social y profesional, y el 90% echa en falta apoyo de la Administración.

 Además, casi el 100% padece sobrecarga de trabajo. Este desencanto también se manifiesta en el ámbito salarial, ya que nueve de cada diez consideran que su nivel retributivo no se corresponde con la responsabilidad, carga de trabajo y exigencia que implica la docencia, “lo que contribuye a que esta profesión pierda atractivo”, según concluye CSIF.

 El sindicato advierte de que este escenario “no puede normalizarse, ya que el deterioro de las condiciones laborales y pérdida de reconocimiento social afecta a la motivación del profesorado y, en consecuencia, a la calidad de la educación”.

 Por ello, considera necesario que las administraciones “sitúen al profesorado en el centro de las políticas educativas”, ya que, a su juicio, prestigiar la labor docente “garantizará el presente y futuro de la educación pública”.

 Con todo, el sindicato ha advertido también en una nota de prensa de que este escenario “no puede normalizarse, ya que el deterioro de las condiciones laborales y pérdida de reconocimiento social afecta a la motivación del profesorado y, en consecuencia, a la calidad de la educación”.

Ámbito autonómico

En lo que referente a los resultados que reflejan la situación en el ámbito gallego, los datos de la encuesta de la organización sindical señalan que el 61,9% de los docentes asegura no sentirse reconocido en su labor y el 40,7% afirma haber sufrido agresiones o situaciones vejatorias en el último curso.

 Esta cifra que se sitúa por debajo de la media nacional, donde el 72,2% del profesorado denuncia falta de reconocimiento y más de la mitad ha sufrido situaciones violentas en las aulas.

 Además, en la comunidad gallega, el 97,5% del profesorado denuncia exceso de tareas administrativas, un dato que resulta algo superior a la media nacional (97,2%).

 Sobre los actuales protocolos de convivencia, el 96,6% de los profesionales del sector de la Educación los considera inútiles o insuficientes en Galicia y más de la mitad del profesorado gallego (54,2%) denuncia falta de apoyo por parte de la Administración, un porcentaje que supera la cifra media del conjunto del Estado, que se sitúa en el 53,6%.

 En el ámbito económico, el 82,2% de los docentes gallegos considera que su salario no se corresponde con la responsabilidad de su trabajo. 

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