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Sociedad

Las separaciones y los divorcios descienden en España un 11,7% en 2025, hasta las 84.424 rupturas

Baleares y Canarias son las regiones con las tasas más altas de demandas por cada 100.000 habitantes

Efe
23/03/2026 23:13
Una pareja firma los papeles del divorcio
Una pareja firma los papeles del divorcio
Archivo El Ideal Gallego
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Los órganos judiciales de toda España han registrado en 2025 un total de 84.424 demandas de disolución matrimonial, lo que supone un 11,7% menos que un año antes, según los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial.

 Las islas Baleares y las Canarias son las comunidades autónomas con las tasas más altas de demandas por cada 100.000 habitantes, con 207,7 y 205,2, respectivamente, muy por encima de la media nacional (171,9), y seguidas por la Comunidad Valenciana (195).

 Según el informe, las 27.935 demandas de divorcio no consensuadas registradas en los órganos judiciales durante el pasado año son las que más bajan, un 24,7% respecto al ejercicio anterior, mientras que los divorcios consensuados (53.466) descienden un 3%.

 En cuanto a las separaciones matrimoniales en 2025, las no consensuadas (784) se redujeron un 22,1% y las consensuadas (2.167) decrecieron el 8%. El informe del Poder Judicial añade que las nulidades matrimoniales de 2025 sumaron un total de 72, un 14,3% más que en 2024.

 En relación a las peticiones de disolución matrimonial de 2025 con la población a 1 de enero, el número de demandas por cada 100.000 habitantes fue de 171,9. 

A las tasas más altas de Baleares (207,7), Canarias (205,2) y Comunidad Valenciana (195), le sigue la Región de Murcia con una tasa de 186,5, Castilla-La Mancha (182,4), el Principado de Asturias (173,1), Cantabria (172,6) y Andalucía (172,3).

Por debajo de la media

Por debajo de la media nacional, se situaron Cataluña (170,4), Extremadura (169,7), Galicia (168,5), La Rioja (168,4), Navarra (167,5), Aragón (164,3), País Vasco (153), Comunidad de Madrid (151) y Castilla y León (144,4). 

Respecto a las demandas de modificación de medidas consensuadas, en 2025 se presentaron 13.591, es decir, un 4,2% más que el año anterior, mientras que las demandas de modificación de medidas no consensuadas bajaron un 22,1% el año pasado con una cifra de 25.248.

 Las demandas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas fueron 23.318, cifra que representa un leve incremento interanual, el 0,8%. Las no consensuadas sumaron un total de 22.302, lo que supone una bajada del 21,8% en 2025 respecto al año anterior. 

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