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Sociedad

Bill Cosby pagará casi 20 millones de dólares por abuso sexual

El fallo dictado por un tribunal de California se produce en relación a la demanda de una víctima de hace 50 años, mientras el cómico espera enfrentar otros procesos civiles por las mismas acusaciones

Efe
23/03/2026 23:10
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Un jurado en California ordenó este lunes al cómico Bill Cosby pagar 19,25 millones de dólares a una víctima a la que drogó y agredió sexualmente hace más de cinco décadas, tras invitarla a una de sus presentaciones en Los Ángeles.

 El fallo se da en relación con la demanda presentada por Donna Motsinger, quien alegó que Cosby la drogó y la violó en 1972, tras haberse conocido en un restaurante en el norte del Estado de California.

 La mujer aseguró que Cosby le ofreció una copa de vino mientras viajaban en una limusina y después perdió el conocimiento de forma intermitente.

 Por su parte, el cómico, que otrora fuera un orgullo de la comunidad afroamericana, sostuvo que el encuentro sexual fue consentido.

 Cosby, de 88 años, no testificó en el juicio, lo que incidió para que el jurado fallara a favor de la mujer.

 Motsinger declaró ante el tribunal que tuvieron que pasar 54 años para obtener justicia y que se le creyera a ella y no a Cosby.

 “Sé que este (veredicto) no es completo para el resto de las mujeres, pero espero que les sirva de algo”, indicó Motsinger, según declaraciones citadas por el diario ‘The New York Times’. 

El fallo se da justo cuando Cosby dijo que enfrenta dificultades económicas.

 El comediante ingresó en prisión en 2018 por abusar sexualmente de la canadiense Andrea Constand, convirtiéndose en el primer famoso encarcelado en la era del ‘Me Too’.

 Cosby fue liberado en 2021 después de que la Corte Suprema de Pensilvania revocara su condena por un acuerdo civil previo en el que indemnizó a la víctima. 

El cómico todavía está pendiente de enfrentarse a varias demandas de carácter civil relacionadas con acusaciones de abuso. 

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