Yolanda Díaz no es la primera vicepresidenta en acudir a los Oscar

A raíz de la presencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la gala de los Premios Oscar, han proliferado mensajes en redes sociales que cuestionan su presencia sugiriendo una falta de precedentes institucionales. “Preguntada la embajada de España en EE.UU. sobre la visita de la vicepresidenta Yolanda Díaz a los Oscar, comentan que creen que es habitual que haya una presencia institucional en ceremonias de este tipo cuando hay películas españolas nominadas. (Nunca he visto a una vicepresidenta acudir a una ceremonia de estas)”, se asegura en un mensaje.

Sin embargo, esto es falso. Es cierto que Yolanda Díaz sí asistió a la gala para apoyar la candidatura de Sirat, como recoge la Agenda del Gobierno, pero no la primera vicepresidenta del Gobierno de España en asistir a los Oscar. Rodrigo Rato acudió en el año 2000 a la ceremonia durante su etapa como vicepresidente segundo.

Yolanda Díaz no es la primera vicepresidenta en acudir a los Oscar

Es falso que Yolanda Díaz sea la primera vicepresidenta en acudir a los premios Oscar. En marzo del año 2000, el entonces vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, asistió a la 72ª edición de los Premios Oscar en Los Ángeles. En aquella ocasión, la película Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, se alzó con la estatuilla a la Mejor Película de Habla No Inglesa. Así lo recoge este artículo de El País.

No solo acudió el vicepresidente; también lo hizo Mariano Rajoy, quien en ese momento era ministro de Educación y Cultura. En este vídeo de Telecinco [minuto 6:50] aparece la intervención institucional del entonces vicepresidente segundo del Gobierno, confirmando su presencia en Los Ángeles.

También acudió el consejero de Cultura de la Xunta de Galicia

Según se informa en la Agenda del Gobierno del 15 de marzo, Yolanda Díaz viajó a Estados Unidos para asistir a la 98 edición de la gala de los Oscar y para reunirse con la delegación española de nominados y nominadas a los premios. No obstante, no ha trascendido ninguna imagen hasta la fecha de estos actos.

Sin embargo, no fue el único cargo público en acudir a la gala para apoyar a los nominados españoles. Según recoge esta nota de prensa de la Xunta de Galicia, el consejero de Cultura, Lengua y Juventud, José López Campos, acompañó al gallego Oliver Laxe en la ceremonia de entrega de los galardones. En el comunicado también se especifica que la película Sirat contó con financiación autonómica.

Desde INFOVERITAS hemos contactado con el ministerio de Trabajo para ofrecer mayor contexto sobre el viaje de Yolanda Díaz a Estados Unidos, especialmente sobre los contenidos sobre el precio del mismo. No obstante, por el momento, no hemos obtenido respuesta.

INFOVERITAS verifica que…

Yolanda Díaz no es la primera vicepresidenta que acude a la gala de los Oscar. En el año 2000 lo hizo con el mismo cargo Rodrigo Rato. Además, en esta ocasión, también viajó el consejero de Cultura de la Xunta de Galicia.

Fuentes

Artículo de El País que demuestra la asistencia de Rodrigo Rato a los Oscar

Vídeo de Telecinco que demuestra la asistencia de Rodrigo Rato a los Oscar

Agenda del Gobierno del 15 de marzo

Nota de prensa de la Xunta de Galicia sobre la asistencia del consejero de Cultura a los Premios Oscar